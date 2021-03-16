 

“Игры воинов”. Украина впервые примет участие в международных соревнованиях Warrior Games

16.03.2021, 0:44, Новости дня
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В 2021 году Украина впервые примет участие в международных мультиспортивных соревнованиях ветеранов и военнослужащих Warrior Games (“Игры воинов”). Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов.

На Warrior Games в США поедут 40 украинских ветеранов. В соревнованиях будут участвовать команды из восьми стран мира – США, Украины, Австралии, Канады, Великобритании, Дании, Нидерландов и Грузии.

В программу соревнований входят 12 видов спорта: стрельба из лука, гольф, стрельба, легкая атлетика (бег и метание), велоспорт, плавание, гребля на тренажерах, баскетбол на колясках, регби на колясках, пауэрлифтинг и волейбол сидя.

По данным Минветеранов, привлечение Украины к Warrior Games стало результатом переговоров с участием оргкомитета Invictus Games (“Игр непокоренных”) в Украине.

Отбор кандидатов на участие в Warrior Games пройдет в рамках национальных соревнований в середине мая 2021 года в Киеве. Регистрация на отборочные соревнования состоится с 22 марта по 30 апреля (больше информации будет публиковаться на официальной странице Warrior Games in Ukraine).

Попасть в сборную Украины и выступить на Warrior Games 2021 смогут ветераны и действующие военнослужащие ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Нацполиции, СБУ, а также добровольческих формирований, которые получили ранения, были травмированы или заболели во время или в результате исполнения служебных обязанностей в зоне боевых действий ООС или в ходе миротворческих операций с участием Украины с 1991 года.

Президент Украины Владимир Зеленский написал в Twitter, что с нетерпением ждет встречи с теми, кто пройдет национальный отбор и попадет в команду.

Україна вперше візьме участь у міжнародних змаганнях @warriorgames у США для ветеранів та військовослужбовців. 40 наших воїнів змагатимуться з командами зі * * * * * * * . З нетерпінням чекаю на зустріч із тими, хто пройде національний відбір і потрапить до команди * . pic.twitter.com/IyoQ9UIp3v

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 15, 2021

Warrior Games – это адаптивные соревнования для военнослужащих и ветеранов, которые получили ранения, были травмированы или заболели, выполняя свои служебные обязанности. Министерство обороны США организует это мероприятие уже восьмой год подряд. В этом году соревнования будут проходить с 12-го по 22 сентября в штате Флорида.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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