Зеленский подписал указ о создании “дистанционных посольств” Украины

16.03.2021, 0:44, Новости дня

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Президент Украины Владимир Зеленский 15 марта подписал указ о зарубежных дипломатических учреждениях Украины. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Указом предусмотрена возможность создания посольств зарубежных стран с резиденцией в Киеве.

“Чрезвычайный и полномочный посол Украины с резиденцией в Киеве является высшим официальным представителем Украины в государстве аккредитации, в котором не создано заграничное дипломатическое учреждение Украины, осуществляет общее руководство и координацию деятельности должностных и других лиц, членов делегаций Украины, которые находятся в этом государстве с целью выполнения должностных или служебных обязанностей. Посол с резиденцией в Киеве является дипломатическим служащим Министерства иностранных дел Украины”, – отметили в документе.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что нововведение позволяет оптимизировать управление и сделать посольства более мобильными, эффективными и экономичными для налогоплательщиков. Об этом сообщает LIGA.net.

“Посольство физически находится в Украине и обеспечивает присутствие нашего государства в иностранной стране дистанционно. В эру тотального онлайна такое учреждение может выполнять практически все те же функции, что и физически расположенное в стране пребывания”, – заявил Кулеба.

По его словам, дистанционный формат дипломатического присутствия успешно функционирует во многих зарубежных странах, в частности в Евросоюзе.

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