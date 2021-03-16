Зеленский подписал указ о создании “дистанционных посольств” Украины
16.03.2021, 0:44,
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Президент Украины Владимир Зеленский 15 марта подписал указ о зарубежных дипломатических учреждениях Украины. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Указом предусмотрена возможность создания посольств зарубежных стран с резиденцией в Киеве.
“Чрезвычайный и полномочный посол Украины с резиденцией в Киеве является высшим официальным представителем Украины в государстве аккредитации, в котором не создано заграничное дипломатическое учреждение Украины, осуществляет общее руководство и координацию деятельности должностных и других лиц, членов делегаций Украины, которые находятся в этом государстве с целью выполнения должностных или служебных обязанностей. Посол с резиденцией в Киеве является дипломатическим служащим Министерства иностранных дел Украины”, – отметили в документе.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что нововведение позволяет оптимизировать управление и сделать посольства более мобильными, эффективными и экономичными для налогоплательщиков. Об этом сообщает LIGA.net.
“Посольство физически находится в Украине и обеспечивает присутствие нашего государства в иностранной стране дистанционно. В эру тотального онлайна такое учреждение может выполнять практически все те же функции, что и физически расположенное в стране пребывания”, – заявил Кулеба.
По его словам, дистанционный формат дипломатического присутствия успешно функционирует во многих зарубежных странах, в частности в Евросоюзе.
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