 

Зеленский подписал указ о создании “дистанционных посольств” Украины

16.03.2021, 0:44, Новости дня
✔ Подписаться на Telegram-канал
✔ Подписаться в Google News

Президент Украины Владимир Зеленский 15 марта подписал указ о зарубежных дипломатических учреждениях Украины. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Указом предусмотрена возможность создания посольств зарубежных стран с резиденцией в Киеве.

“Чрезвычайный и полномочный посол Украины с резиденцией в Киеве является высшим официальным представителем Украины в государстве аккредитации, в котором не создано заграничное дипломатическое учреждение Украины, осуществляет общее руководство и координацию деятельности должностных и других лиц, членов делегаций Украины, которые находятся в этом государстве с целью выполнения должностных или служебных обязанностей. Посол с резиденцией в Киеве является дипломатическим служащим Министерства иностранных дел Украины”, – отметили в документе.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что нововведение позволяет оптимизировать управление и сделать посольства более мобильными, эффективными и экономичными для налогоплательщиков. Об этом сообщает LIGA.net.

“Посольство физически находится в Украине и обеспечивает присутствие нашего государства в иностранной стране дистанционно. В эру тотального онлайна такое учреждение может выполнять практически все те же функции, что и физически расположенное в стране пребывания”, – заявил Кулеба.

По его словам, дистанционный формат дипломатического присутствия успешно функционирует во многих зарубежных странах, в частности в Евросоюзе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.09 / “Душа моя!” Рики Мартин поздравил супруга с днем рождения романтическим фото

11.11 / NTD – крупнейшее в мире лежбище на Ямале собрало четверть мирового поголовья моржей

12.07 / СК возбудил уголовное дело после разлива топлива на Таймыре

04.09 / Посол РФ счел неуместными утверждения о причастности Москвы к ситуации с Навальным

01.09 / Экс-разведчик КГБ Швец: Профессор Соловей зовет народ, Русь, к топору

02.12 / Xiaomi представила электронный замок, открывающий девери за секунду

21.08 / Главврач омской больницы заявил, что Навальный нетранспортабелен

15.09 / Глава СВР заявил об отсутствии яда в организме Навального до вылета из России

27.10 / Лавров ушел на самоизоляцию после контакта с больным COVID-19

26.06 / Экономика: Как Германия может спасти “Северный поток – 2” от США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска