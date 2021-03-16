В 2017 году бойцы ЧВК “Вагнер” убили и расчленили сирийца. В Следственный комитет РФ передали доказательства их вины

16.03.2021, 0:44, Новости дня

✔ Подписаться на Telegram-канал

✔ Подписаться в Google News

11 марта уроженец Сирии подал в Следственный комитет России заявление с требованием возбудить уголовное дело в отношении предполагаемых членов частной военной компании (ЧВК) “Вагнер”, которых подозревают в убийстве его брата в 2017 году. Об этом 15 марта сообщил правозащитный центр “Мемориал”.

Правозащитники заявили, что брат погибшего попросил Следственный комитет РФ открыть дело по факту убийства, совершенного группой лиц с “особой жестокостью”, а также проверить, есть ли в действиях подозреваемых участников ЧВК “Вагнер” признаки других преступлений, в том числе военных.

В “Мемориале” отметили, что значительную часть информации и доказательств правозащитникам предоставила “Новая газета”, проводившая собственное расследование убийства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 15 марта заявил ТАСС, что в Кремле “видели сообщения СМИ” о сирийце и его требовании. Он добавил, что “это – вопрос для Следственного комитета, а не для администрации президента”.

В ноябре 2019 года “Новая газета” публиковала собственное расследование и пыталась добиться открытия дела по факту убийства Мухаммеда.

Правозащитники напомнили, что 30 июня 2017 года в интернете опубликовали двухминутный видеоролик, в котором несколько человек в военной форме, говорящих по-русски, жестоко избили невооруженного мужчину. Осенью 2019 года в сети появились новые записи, на которых видно, что произошло с этим человеком, — его избивали, пытали, убили, затем отрезали ему голову, отрубили руки и подожгли тело.

—