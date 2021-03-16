Арестович: Я не верю в угрозу эскалации. Надавить на нас военным путем не получится

16.03.2021, 0:44, Новости дня

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Угроза эскалации конфликта на Донбассе всегда остается. Об этом в интервью телеканалу “Дом”, которое опубликовано 15 марта, заявил советник украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович.

“Я хотел бы успокоить жителей прифронтовых районов с обеих сторон. Я не верю в угрозу эскалации. Конечно, она всегда остается в каких-то долях процентов, но я совершенно не вижу, чтобы Россия могла достичь этой угрозы. Надавить на нас военным путем не получится. Последнее наступление они предприняли под Марьинкой в июне 2015 года, оно крайне печально для них закончилось, больше попыток наступать с их стороны не было”, – сказал он.

Арестович считает, что спустя шесть лет Россия не решится на полномасштабную войну. Одна из причин – РФ это ничего не даст.

“Во-первых, это технически очень сложно. Напоминаю, все сухопутные войска РФ – 220 тыс. человек. Российская Федерация – это огромная держава от Калининграда до Владивостока, плюс Сирия, плюс Кавказ, Украина и так далее – вынуждена содержать военные группировки. Вооруженные силы Украины – 250 тыс. человек, из которых 200 тысяч – военные. Фактически, паритет по численности. Как они собираются наступать, что они собираются с этим делать – мне абсолютно неясно, как военному человеку”, – заявил советник в ТКГ.

Он подчеркнул, что у России мало шансов на победу военным путем.

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе “никакого мирного процесса уже нет”. “Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет”, – сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля во время визита в Донецкую область заявил, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта.

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