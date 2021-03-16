Резников о возможном иске “властей” Крыма за перекрытое водоснабжение: Я как юрист просто хохочу, это смешно. Welcome!

16.03.2021, 0:44, Новости дня

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Угрозы России подать международные иски из-за приостановки Украиной водоснабжения Крыма после перекрытия Северо-Крымского канала, вызывают смех, считает вице-премьер-министр, министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников. Об этом он сказал, отвечая на вопрос, боится ли Украина этого иска, пишет “Укринформ”.

“Я как юрист, который всю жизнь практикует право, просто хохочу, это смешно. Я хочу заметить тем товарищам, которые озвучивают идею, что они будут судиться с Украиной – welcome!”, – сказал он.

Он напомнил, что согласно Женевской конвенции, оккупант несет ответственность за мирное гражданское население на территории, которую он оккупировал. “По всем вопросам, включая водообеспечение, они отвечают перед мирным населением по нормам международного права”, – подчеркнул Резников.

Министр добавил, что Украина неоднократно четко озвучивала свою позицию по этому вопросу. “Официальная позиция Украины следующая: вода в Крым и в Севастополь с материковой части свободной Украины будет поставляться обязательно после полной деоккупации полуострова”, – заявил Резников.

10 марта глава подконтрольного Кремлю парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что “власти” Крыма готовятся подать в отношении Украины иск за “водную блокаду” после перекрытия Северо-Крымского канала. По словам Константинова, среди ответчиков будет глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров и экс-вице-премьер Автономной Республики Крым Андрей Сенченко.

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После оккупации Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию “Крым.Реалии”, эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в АРК Борис Бабин заявил, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения в Крым.

В сентябре начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады, нардеп от “Слуги народа” Юрий Аристов сообщил журналистам программы “Схемы” (“Радіо Свобода”), вышедшей в эфир 30 января 2020 года, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в Крым. Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ответ заявил, что Украина не намерена возобновлять подачу воды в Крым до деоккупации полуострова.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что поставки пресной воды с материковой части Украины в оккупированный Крым возможны только в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.

В конце 2020 года Аксенов заявил, что опреснение воды станет возможным минимум через несколько лет, но позднее признал, что “другого пути нет”.

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