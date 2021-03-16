Новак сообщил о росте запасов топлива

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16.03.2021, 0:24, Новости дня
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Вице-премьер РФ Александр Новак рассказал о ситуации на рынке нефтепродуктов и работе демпфера.

В понедельник Новак провел рабочее совещание с профильными федеральными органами исполнительной власти при участии представителей нефтегазовых компаний о ситуации на рынке нефтепродуктов и работе топливного демпфера, передает РИА «Новости».

Он сообщил, что российские нефтяники «добросовестно исполняют взятые на себя поручения по наполнению и снабжению внутреннего рынка нефтепродуктами согласно растущему спросу». При этом растет «загрузка НПЗ и запасы топлива к весенне-летнему периоду». Давление на оптовый рынок удалось снизить. «Запасы топлива уже выросли более чем на 35% относительно начала февраля», – сказал он. 

Также Новак сообщил, что демпфирующий механизм для сглаживания колебаний цен на топливо по планам должен заработать с 1 мая. Механизм «частично потребовал корректировки» в нынешних «макроэкономических условиях при текущем курсе и при повышении цен на нефть». Сейчас Минфин готовит соответствующий законопроект.

Напомним, демпфирующий механизм создан для сдерживания цен на топливо в России. Если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, государство компенсирует нефтекомпаниям часть разницы, чтобы цена на топливо в РФ не поднималась. Если же цены в РФ выше экспортных, компании передают часть сверхприбыли от внутренних продаж государству.



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