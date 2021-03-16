 

Россия увеличила вложения в госдолг США

16.03.2021, 0:24, Новости дня
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В январе РФ увеличила объем вложений в американские государственные бумаги, сообщил минфин США.

Вложения выросли на 134 млн долларов – с 6,011 млрд в декабре до 6,145 млрд долларов в январе. Из них 2,7 млрд приходятся на долгосрочные облигации (в декабре было 1,2 млрд долларов), 3,4 млрд – на краткосрочные (4,8 млрд долларов в декабре), передает ТАСС.

В ноябре Россия сократила объем вложений с октябрьских 6,1 млрд долларов до 4,9 млрд долларов. В декабре показатель почти вернулся к октябрьскому уровню. Резко сокращать вложения в американский госдолг РФ начала в 2018 году. Отметим, что в 2010 году РФ одолжила американцам более 175 млрд долларов.



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