Смертельное ДТП в Киеве, COVID-19 у главного санврача Украины и номинанты “Оскара”. Главное за день

15.03.2021, 23:54, Новости дня

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Главный санврач Ляшко заболел COVID-19

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который две недели назад вакцинировался от коронавирусной инфекции препаратом Covishield, получил положительный тест на COVID-19. Он пояснил, что после одной дозы препарата иммунитет от прививки еще не полностью сформирован. Ляшко уверен, что благодаря прививке болезнь пройдет без осложнений.

Спикер парламента Дмитрий Разумков рассказал, что за время эпидемии в Верховной Раде COVID-19 заболел 171 нардеп.

Гендиректор больницы Мечникова Сергей Рыженко рассказал, что ситуация с коронавирусом ухудшается, больных становится все больше. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в Украине задействовано наибольшее за время эпидемии число аппаратов ИВЛ.

Германия, Франция и Италия приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca до появления результатов дополнительных исследований о связи со случаями тромбоза вен у вакцинированных. В ВОЗ обсудят вопросы безопасности вакцины AstraZeneca 16 марта.

В Украине вакцинацией от коронавируса сейчас занимается 161 мобильная бригада. За сутки 14 марта вакцинировали 2 тыс. украинцев.

Гордон назвал дату выхода расследования Bellingcat о вагнеровцах

Дата выхода расследования Bellingcat о срыве спецоперации по задержанию бойцов ЧВК “Вагнер” была перенесена из-за того, что автора расследования Христо Грозева Офис президента пригласил в Украину, пообещав озвучить свою версию событий, но обещания не сдержал, заявил журналист Дмитрий Гордон. Все детали провала спецоперации Гордон обсудил в беседе с главным редактором интернет-издания “Цензор.НЕТ” Юрием Бутусовым.

“Вся страна сидит, как на иголках, и это не из-за вакцинации”. Фотожабы и шутки на знаменитую фразу Гордона о 15 марта

Дубинского исключили из партии “Слуга народа”

Нардепа Александра Дубинского исключили из партии “Слуга народа” за нарушение устава политсилы. Председатель партии Александр Корниенко считает, что этим Дубинскому “открыли путь в большую или малую политику”.

В Киеве пьяный водитель джипа спровоцировал ДТП с двумя погибшими

Водитель Toyota столкнулся с автомобилем Skoda, который остановился на перекрестке на красный. Водитель легкового автомобиля и его пассажирка скончались на месте. Водитель внедорожника был в состоянии алкогольного опьянения, его задержали и предъявили подозрение. По данным сообщества “Киев Оперативный”, водителем внедорожника мог быть бывший сотрудник полиции охраны.

Через несколько дней в Украине вступает в силу закон, по которому водители, совершившие в состоянии алкогольного опьянения ДТП с травмированием или гибелью людей, не смогут рассчитывать на амнистию и помилование. Но виновника этого ДТП будут судить еще по старым нормам, пояснил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.

Названы номинанты премии “Оскар 2021”

Церемония вручения премии “Оскар” пройдет 25 апреля 2021 года. На победу в номинации “Лучший фильм” претендуют семь картин.

Судье Чаусу окончательно отказали в политическом убежище в Молдове

Украинский экс-судья Николай Чаус, которого подозревают в деле о взятках и который с 2016 года скрывается в Молдове, получил окончательный отказ в предоставлении политического убежища. Антикоррупционная прокуратура потребует его экстрадиции.

Украина заняла 12-е место в списке крупнейших экспортеров оружия

Доля экспорта оружия из Украины упала более чем наполовину: с 2,6% в 2011–2015 годах до 0,9% в 2016–2020 годах, говорится в отчете Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI). Украина преимущественно поставляла оружие в Китай (36%), Россию (20%) и Таиланд (17%).

Разумков считает, что привлечь депутатов к ответственности за Харьковские соглашения не получится

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что решение СНБО о возможном привлечении к ответственности депутатов, голосовавших за Харьковские соглашение, не может быть реализовано в полном объеме. Но, по его словам, ответственность могут понести люди, которые инициировали этот вопрос и готовили материалы.

Как Украина будет возвращать Крым – подробности стратегии

Экс-министр курортов и туризма Крыма, один из экспертов, участвовавших в разработке стратегии деоккупации Крыма, Александр Алиев рассказал, как Украина планирует возвращать аннексированный полуостров.

В Ватикане заявили, что официально запрещают католической церкви благословлять однополые союзы

Ватикан напомнил, что церковь не уполномочена благословлять гомосексуальные пары, поскольку Бог “не может благословить грех”. Ранее папа Франциск выступал в поддержку представителей ЛГБТ.

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