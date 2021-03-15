Арестович о новом плане мирного урегулирования на Донбассе: Даже я не знаю, что там происходит

15.03.2021, 23:54, Новости дня

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Новый план завершения войны на Донбассе, разработанный в нормандском формате Германий, Францией и Украиной, привязывает к календарю конкретные действия для исполнения соглашений, достигнутых в нормандском и минском форматах. Об этом в интервью телеканалу “Дом”, которое опубликовано 15 марта, рассказал советник украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович.

“Этот план – инициатива Франции и Германии, как посредников в нормандском формате. То есть его разработка, обсуждение идет не на уровне минских переговоров, а на уровне нормандского формата, который является выше, старше, чем минская группа. Минская группа ориентирована на Нормандский формат, в котором [глава Офиса президента Украины Андрей] Ермак выступает как политический советник”, – сказал Арестович.

Он отметил, что по инициативе Франции и Германии были представлены кластеры перемирия. Они являются развитием договоренностей, которые были ранее достигнуты в рамках двух форматов переговоров.

На вопрос, почему план не представляют широкой общественности, Арестович ответил:

“Потому что еще в 2014 году стороны договорились: во избежание толков-кривотолков, информационного влияния, неправомерных слухов не сообщать то, о чем переговариваются, до момента, когда будет заключено соглашение. Чтобы избежать давления на переговоры медийного, информационного, политического. Поэтому информация сохраняется так конфиденциально. Даже я не знаю, что там происходит. Я знаю лишь общие черты”.

Арестович пояснил, что предложенный Францией и Германией план не “сильно отличается” от “Плана совместных шагов”, который предложил в ноябре 2020 года глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

“Французские и немецкие кластеры не сильно отличаются. Практически можно сказать, что это более уточнённый документ, который привязывает действия календарно четко”, – сказал Арестович.

О новом плане мирного урегулирования войны на Донбассе Ермак рассказал 10 марта. По его словам, есть совместная позиция Украины, Германии и Франции по этому документу.

“Мы ждем такой же позиции от РФ. Россия должна четко сказать, готова ли она идти путем установления мира на Донбассе, или она не хочет мира в Украине”, – добавил Ермак.

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Последний раз саммит лидеров “Нормандской четверки” проходил больше года назад – 9 декабря 2019 года в Париже. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично.

Ожидалось, что следующий саммит состоится в марте – апреле 2020 года, однако этого не произошло.

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