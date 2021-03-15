В Кривом Роге вандалы повредили памятник жертвам Голодомора

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15.03.2021, 23:54, Новости дня
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В Кривом Роге неизвестные повредили мемориал жертвам Голодомора и политических репрессий в центрально-городском районе города. Об этом 15 марта сообщило “Радіо Свобода” ссылаясь на полицию.

По данным правоохранителей, неизвестные оставили на памятнике надписи, также заметны следы от вероятного поджога.

Полиция Кривого Рога проводит проверку по данному факту, после выяснения обстоятельств происшествия полицейские примут решение о квалификации преступления.

Телеканал “Первый городской” сообщил, что испорченная поверхность мемориала напоминает повреждения, которые могли остаться от взрывчатого вещества. По их данным, в памятник могли бросить петарду. 

Голодомор 1932–1933 годов – массовый голод, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР. На сайте музея Голодомора отмечается, что общее количество умерших из-за голода тех годов достигает 7 млн человек. В Украине Голодомор рассматривается как акт геноцида украинского народа, инспирированный правительством СССР. Каждую четвертую субботу ноября в Украине отмечают День памяти жертв голодоморов, когда чтят память жертв массового голода в 1921–1923 и 1946–1947 годах.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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