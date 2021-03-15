 

Путин назначил Медведева своим заместителем в Совете по науке и образованию

15.03.2021, 23:54, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин 15 марта  назначил заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева своим замом в Совете по науке и образованию. Указ об этом опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

На сайт Совета пока не внесли изменения, там заместителем Путина указан экс-министр образования России Андрей Фурсенко.

Российский журналист, главный редактор радиостанции “Эхо Москвы” Алексей Венедиктов заявил в интервью главному редактору интернет-издания “ГОРДОН” Алесе Бацман в декабре 2020 года, что Медведев является одним из кандидатов в преемники Путина.

Медведев был президентом РФ в 2008–2012 годах, когда нынешний глава Кремля Путин был премьер-министром.

С 2012-го по 2020 год Медведев возглавлял российское правительство. 15 января 2020 года Медведев объявил об уходе правительства в отставку.

Новым премьером стал Михаил Мишустин, а Медведева назначили на новосозданную должность заместителя главы Совета безопасности РФ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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