Пресс-служба Лукашенко ответила на обвинения в специальном падении лыжника на соревнованиях

15.03.2021, 23:54, Новости дня

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На соревновании “Минская лыжня”, которое состоялось в Минске 13 марта, один из участников три раза упал рядом с Александром Лукашенко. В его пресс-службе заявили, что это произошло уже после вручения медалей забега, в котором выиграла команда Лукашенко.

На одном из видео, снятом на гонке, видно, как участник гонки несколько раз падает на трассе, из-за чего у него не получается обогнать Лукашенко. В этот момент у самопровозглашенного президента Беларуси уже была золотая медаль на шее. В Twitter издания “Грани” этот эпизод сравнили с тем, как президент России Владимир Путин забил шайбу в пустые ворота.

Спорт высших достижений: Лукашенко на лыжне, Путин на льду. И ведь эти видео не подпольно сняты, их распространяют пресс-службы: смотрите, как вокруг Лукашенко падают профессиональные лыжники, а вратарь сбегает из ворот при виде Путина! pic.twitter.com/8pRzWMf00D

— Грани.Ру (@GraniTweet) March 15, 2021

Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт в комментарии российским “РИА Новостям” назвала “грубым фейком” информацию о том, что участник соревнования специально упал, чтобы его легче было обогнать. Она подчеркнула, что в момент съемки на груди у Лукашенко висит медаль, поскольку его команда уже победила в своем забеге.

На кадрах видео, по ее словам, “совершенно другой забег – новичков-любителей”, а Лукашенко остался на лыжне, “чтобы начинающих лыжников из второго забега на финише поддержать”.

Эйсмонт заявила, что поддавки, когда на трибуне тысячи зрителей, невозможны, и организаторы соревнований это знают. По ее словам, “отношение у президента к этому самое жесткое, за такие поддавки и работы лишиться можно”.

На сайте президента Беларуси сообщается, что в соревнованиях команда Лукашенко победила в эстафете биатлонной гонки 4 по 2 км. В ней также приняли участие команды администрации президента, аппарата совета министров, управления делами президента, Национального собрания, облисполкомов. Второе и третье места заняли команды Витебского и Брестского облисполкомов.

Общаясь после церемонии награждения с журналистами, Лукашенко заявил, что “побеждать всегда тяжело, особенно когда за тобой следят миллионы разных глаз” “Для меня тяжело, очень тяжело. Но людям хорошо. Такая моя судьба. Моя задача – делать людям хорошее”, – цитирует его сайт президента Беларуси.

В Беларуси с 9 августа 2020 года продолжаются акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

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