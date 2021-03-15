В ГД внесен проект о создании банка данных экстремистских материалов

15.03.2021, 23:35, Новости дня

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В Госдуму внесен законопроект о создании банка данных экстремистских материалов, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

«Проектом федерального закона … предусматривается создание государственной информационной системы – специализированного информационного банка данных экстремистских материалов. Создание банка данных имеет целью обеспечение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, проводимых в рамках противодействия экстремистской деятельности, и организацию профилактических мероприятий, направленных на ее предупреждение», – говорится в документе. Об этом информирует РИА «Новости».

Уточняется, что правки предлагаются в статью 13 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности». Согласно проекту, оператором системы будет Минюст.

«Учитывая необходимость разработки и издания приказа Минюста РФ «Об утверждении порядка формирования, ведения и использования специализированного информационного банка данных экстремистских материалов», а также введения в эксплуатацию банка данных, определяется, что федеральный закон вступает в силу в течение одного года со дня его официального опубликования», – добавляется в документе.

Ранее сообщалось, что Госдума одобрила проект о блокировке данных с оправданием терроризма.