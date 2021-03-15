Тимошенко потребовала провести расследование по вакцине от AstraZeneca

15.03.2021, 23:35, Новости дня

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В отношении вакцины, разработанной англо-шведской компанией AstraZeneca, нужно провести расследование на предмет дальнейшего использования на Украине, сообщила лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Она указала, что «главный санитарный врач страны сделал прививку этой вакциной и через несколько дней заболел». По словам Тимошенко, «это сигнал, чтобы провести дополнительное расследование». Она указала, что «большинство стран Европы приостановило вакцинацию» AstraZeneca. Тимошенко сказала, что вакцинация необходима, но использовать следует качественную вакцину, передает ТАСС со ссылкой на канал «Украина-24».

Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил в понедельник, что заболел COVID-19 после вакцинирования препаратом Covishield, произведенным в Индии по лицензии британо-шведской компании AstraZeneca. Ляшко при этом сказал, что Украина не планирует приостанавливать вакцинацию вакциной Covishield. Отметим, что вакцинацию AstraZeneca приостановил уже целый ряд стран.