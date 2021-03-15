Россия выразила тревогу в связи с переброской Турцией военной техники в Сирии

15.03.2021, 23:14, Новости дня

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Россия крайне встревожена переброской военной техники Турции и фортификационными работами на опорных пунктах у Айн-Исы в сирийской провинции Ракка, сообщил замглавы центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.

Он подчеркнул, что действия Турции «нарушают статус-кво», который был установлен «меморандумом о взаимопонимании». Кроме того, переброска техники и фортификационные работы «подрывают усилия обеих сторон в решении сирийского конфликта». Карпов также сообщил, что за сутки обстрелов со стороны подконтрольных Анкаре боевиков не зафиксировано, передает РИА «Новости».

В воскресенье на границе с Турцией были уничтожены бензовозы с сирийской нефтью, обстрелам подверглись также склады с нефтепродуктами в пограничных селениях. Минобороны Турции заявило, что это Сирия нанесла ракетный удар по населенным пунктам в подконтрольной Анкаре северной части провинции Алеппо.