США подтвердили участие во встрече по Афганистану в Москве

15.03.2021, 23:14, Новости дня

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Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад примет участие в консультациях в Москве, сообщила замглавы Госдепа Джалина Портер.

Она сообщила, что в рамках действий США «в поддержку мирного урегулирования» ситуации в Афганистане Халилзад намерен «посетить встречу в Москве». По ее словам, консультации в РФ «дополнят все другие международные усилия по поддержке мирного процесса в Афганистане». Кроме того, встреча в Москве «отразит обеспокоенность международного сообщества» ситуацией».

Портер рассказала, что Халилзад уже «покинул Доху», где встречался с афганцами и «иными заинтересованными сторонами». В Госдепе сообщили, что его деятельность направлена на «прогресс в политическом урегулировании», «обеспечении всеобъемлющего прекращения огня» и «немедленного сокращения масштабов насилия», передает ТАСС.

Напомним, в МИД РФ сообщали, что на консультации приглашены США, Китай, Пакистан, представители афганского правительства и радикального движения «Талибан» (запрещено в России). Проведение конференции по Афганистану в Москве планируется 18 марта.