Министр труда Словакии подал в отставку на фоне «цирка»

15.03.2021, 23:14, Новости дня

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На фоне правительственного кризиса министр труда и социальных дел Словакии Милан Крайняк подал в отставку, сообщают СМИ.

Крайняк представляет в правящей коалиции правоцентристское движение «Мы семья». Подав в отставку, он хочет показать, что движение «Мы семья» заинтересовано в сохранении действующей коалиции. Председатель движения и спикер парламента страны Борис Коллар поддержал шаг Крайняка. Правительственный кризис Коллар назвал «продолжением цирка, из-за которого нельзя работать». Он не считает, что отставка премьер-министра Игора Матовича «что-то изменит». Коллар заверил, что его «движение не имеет никаких персональных претензий» к партнерам по коалиции, передает ТАСС со ссылкой на «ТА-3».

Президент Словакии Зузана Чапутова «пригласила» Матовича «на вторник обсудить ситуацию, создавшуюся в правящей коалиции», сообщил пресс-секретарь президента Мартин Стрижинец. Он добавил, что заявлений после встречи не планируется, передает РИА «Новости».

Словацкий государственный институт по контролю лекарств «на основании всей доступной информации, а также исходя из крайне сложной эпидемиологической ситуации» рекомендует продолжать иммунизацию COVID-19 вакциной AstraZeneca.

Напомним, в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения Матовича закупить 2 млн доз российской вакцины «Спутник V». Партнеры по коалиции сделали все возможное, чтобы заблокировать поставки, однако Матович заявил, что минздрав страны разрешил применение препарата. Глава минздрава Марек Крайчи ушел в отставку, пытаясь прекратить скандал. В коалиции потребовали отставки премьера.