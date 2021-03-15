 

Министр труда Словакии подал в отставку на фоне «цирка»

15.03.2021, 23:14, Новости дня
✔ Подписаться на Telegram-канал
✔ Подписаться в Google News

На фоне правительственного кризиса министр труда и социальных дел Словакии Милан Крайняк подал в отставку, сообщают СМИ.

Крайняк представляет в правящей коалиции правоцентристское движение «Мы семья». Подав в отставку, он хочет показать, что движение «Мы семья» заинтересовано в сохранении действующей коалиции. Председатель движения и спикер парламента страны Борис Коллар поддержал шаг Крайняка. Правительственный кризис Коллар назвал «продолжением цирка, из-за которого нельзя работать». Он не считает, что отставка премьер-министра Игора Матовича «что-то изменит». Коллар заверил, что его «движение не имеет никаких персональных претензий» к партнерам по коалиции, передает ТАСС со ссылкой на «ТА-3».

Президент Словакии Зузана Чапутова «пригласила» Матовича «на вторник обсудить ситуацию, создавшуюся в правящей коалиции», сообщил пресс-секретарь президента Мартин Стрижинец. Он добавил, что заявлений после встречи не планируется, передает РИА «Новости».

Словацкий государственный институт по контролю лекарств «на основании всей доступной информации, а также исходя из крайне сложной эпидемиологической ситуации» рекомендует продолжать иммунизацию COVID-19 вакциной AstraZeneca.

Напомним, в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения Матовича закупить 2 млн доз российской вакцины «Спутник V». Партнеры по коалиции сделали все возможное, чтобы заблокировать поставки, однако Матович заявил, что минздрав страны разрешил применение препарата. Глава минздрава Марек Крайчи ушел в отставку, пытаясь прекратить скандал. В коалиции потребовали отставки премьера.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.07 / Ефремову собрались продлить меру пресечения

09.12 / Байден запланировал виртуальную инаугурацию

07.07 / Нефть подешевела после роста цен в понедельник

22.10 / Евросоюз согласовал аграрную реформу, чтобы повысить экологические стандарты

28.12 / Welt – стена Трампа рискует стать заброшенным долгостроем

05.11 / Самый сильный человек РФ установил рекорд, передвинув самолет

10.11 / Помпео анонсировал визиты в Грузию, Турцию и Израиль

06.07 / Украинского экс-футболиста арестовали в Москве по делу о шпионаже

26.06 / В Харькове националисты сожгли российский флаг у офиса оппозиции

29.10 / Моравецкий разочарован протестами поляков – масштаб ненависти и агрессии зашкаливает

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска