Зеленский пригласил премьер-министра Швеции в Украину

15.03.2021, 23:06, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский 15 марта обсудил с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном сотрудничество между странами и пригласил его на празднование 30-й годовщины независимости Украины. Об этом сообщала пресс-служба президента Украины на странице в Twitter.

“Спасибо, премьер-министр Швеции Стефан Левен, за поддержку украинского суверенитета и территориальной целостности и одобрения реформ Украины. Обсудили углубление оборонного взаимодействия и украинско-шведское сотрудничество в различных сферах. Добро пожаловать на 30-летие независимости Украины”, – говорится в сообщении.

Зеленский пожелал премьер-министру и шведам крепкого здоровья, добавили в пресс-службе.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 15, 2021

Последний официальный визит Левена в Украину состоялся в декабре 2019 года.

