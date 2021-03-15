Ляшко об отказах украинцев прививаться: Есть много фактов, когда мобильные бригады повторно выезжают в ковидные больницы и вакцинируют

15.03.2021, 23:06, Новости дня

✔ Подписаться на Telegram-канал

✔ Подписаться в Google News

Отказ от прививки против коронавируса еще не значит, что человек не вакцинируется в ближайшее время. Поэтому говорить об отказе от иммунизации в категорической форме не стоит, считает главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Об этом он сказал в интервью изданию “Украинская правда. Жизнь”, опубликованном 15 марта.

По его словам, за первые 10 дней вакцинации против коронавируса в ковидных больницах привились 24% украинцев, 30% работников лабораторий и 20% работников экстренной медицинской помощи.

Человек мог отказаться по нескольким причинам, продолжил Ляшко.

“Первая – он переболел, а мы рекомендуем, что если переболели и у вас имеются антитела, то можете отложить вакцинацию на шесть месяцев, то есть передать свою вакцину коллеге. Вторая – человек на момент проведения вакцинации мог иметь противопоказания или иметь плохое самочувствие, или просто не вышел на работу”, – рассказал главный санврач.

“Конечно, есть и те, кто отказался вакцинироваться на этом этапе, но у нас также есть много фактов, когда уже сейчас мобильные бригады повторно выезжают в ковидные больницы и вакцинируют”, – добавил Ляшко.

С 24 февраля украинцев вакцинируют прибывшей из Индии вакциной Covishield. 25 февраля прививки начали делать во всех областях. По состоянию на утро 15 марта в Украине вакцинировали более 53 тыс. человек.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

—