Комиссия по присвоению звезд украинским гостиницам рассмотрит 75 заявок

15.03.2021, 23:06, Новости дня

✔ Подписаться на Telegram-канал

✔ Подписаться в Google News

16 марта состоится первое заседание комиссии по присвоению звезд гостиницам, оно будет транслироваться в Facebook на странице Государственного агентства развития туризма. Об этом сообщили в Министерстве культуры и информполитики Украины.

“Есть 75 заявок от отельеров на определение категорий, то есть присвоение звезд. Сейчас категории из 5 тыс. заведений размещения в Украине имеют не более 200. Большая часть заявок подана впервые, у части участников рынка уже заканчивается срок действия лицензий, некоторые требуют категоризации для открытия игорных заведений”, – отметила глава Госагентства развития туризма Марьяна Олеськив.

Накануне был утвержден новый состав комиссии. Полномочия по установлению категорий гостиницам в 2020 году были переданы от Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства в Гостуризм, деятельность которого направляется Министром культуры. В состав обновленной комиссии вошли представители агентства, Минкульта, комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, представители общественности, специалисты гостиничной и туристической отраслей, уточнили в сообщении.

“Нашей целью было законодательно закрепить качественные изменения и запустить работу комиссии по принципиально новыми, прозрачными подходами к анализу и утверждению заявок. Категоризация заведений размещения – это прежде всего соответствие стандартам, повышение качества сервиса, и, как следствие, получения новых возможностей для привлечения туристов”, – сказал министр культуры Украины Александр Ткаченко.

75 заявок будут рассмотрены в течение марта-апреля 2021 года.

Верховная Рада приняла закон о легализации игорного бизнеса на заседании 14 июля. В документе прописаны требования к деятельности казино, букмекерских контор и игорных залов. Игровые автоматы можно будет установить в отелях стандарта “три звезды” и выше, а казино – в пятизвездочных отелях и в специальной игорной зоне, которая может быть создана по решению Кабинета Министров. Играть в азартные игры в Украине смогут лица, которые достигли 21-летнего возраста. В доходной части госбюджета Украины на 2021 год предусмотрено 7,5 млрд грн прибыли от игорного бизнеса.

—