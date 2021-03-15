Фонд соцстраха Украины предупредил о задержке выплат больничных и декретных

15.03.2021, 23:06, Новости дня

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Фонд социального страхования Украины предупредил о задержке выплат больничных и декретных. Об этом 15 марта сообщила пресс-служба ведомства.

“Мы делаем все возможное, чтобы вы получили помощь как можно быстрее, однако сегодня есть задержки в сроках финансирования. Продолжительность задержки колеблется, ведь зависит от суммы ежедневных поступлений в бюджет Фонда. На сегодня задержка составляет 21 рабочий день или 1,8 млрд грн”, – говорится в сообщении.

В Фонде отметили, что непрофинансированы также заявления-расчеты на сумму 0,8 млрд грн, срок оплаты которых составляет 10 рабочих дней в соответствии с законодательством.

Соответствующая задолженность накоплена Фондом в декабре из-за резкого роста расходов, отметили в Фонде.

В ведомстве добавили, что задержки с выплатами связаны с дополнительной нагрузкой, которую Фонд получил из-за пандемии, в частности, существенно выросли расходы по больничным, также на них возложили финансирование самоизоляции украинских работников, страховые выплаты медикам.

“Например, в декабре 2020 года Фонд принял на оплату больничные на сумму 2,4 млрд грн – на 1,5 млрд грн больше, чем в декабре 2019-го (0,9 млрд грн). Поэтому несмотря на то, что с 2021 ежемесячные поступления в бюджет Фонда покрывают расходы за тот же период, накопленная в конце прошлого года задолженность привела к задержке в выплатах пособий”, – рассказали в Фонде.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине подтвердили почти 1,5 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось 28,4 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело 1,2 млн человек.

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