“Ответственность беру на всю жизнь”: Тимати откровенно рассказал об отношениях с Анастасией Решетовой

15.03.2021, 23:02, Разное

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Популярный отечественный рэп-исполнитель Тимур Юнусов, выступающий под сценическим псевдонимом Тимати, недавно стал главной звездой телевизионного проекта “Холостяк”. В ходе общения с полутора десятками борющихся за его сердце представительницами прекрасного пола знаменитость поделился откровениями о нынешних отношениях с экс-супругой, моделью Анастасией Решетовой.

Отправной точкой упомянутых вопросов к исполнителю стали появившиеся в Сети слухи о том, что звездная пара решила возобновить распавшийся союз, подкрепленный фактом наличия у них общего наследника – сына Ратмира. Однако Тимати посчитал своим долгом опровергнуть подобные домыслы, назвав нынешние отношения с красоткой-моделью тесными, но исключительно дружескими.



“Можно сказать, некая неразрывная связь, которая будет пожизненной, так как у нас есть ребенок. Я ответственность за детей беру на всю жизнь. Это же очень серьезная и важная история в жизни”, – резюмировал звезда сцены. Об этом пишет ГЛОБАЛМСК.РУ.