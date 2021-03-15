“Доброе утро”: Яна Рудковская рассердила подписчиков демонстрацией изысканного завтрака

15.03.2021, 23:02, Разное

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Популярная ведущая и продюсер Яна Рудковская разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой продемонстрировала фолловерам фотоснимок своего очередного изысканного завтрака. Пост знаменитости вызвал весьма неоднозначные отзывы от подписчиков.

Стоит отметить, что демонстрация завтраков стала неким эксклюзивным инста-хобби ведущей. Начав такую традицию относительно давно, Яна Рудковская довольно регулярно показывает посетителям своего микроблога, какие вкусности она предпочитает отведать в утреннее время. Не стал исключением и свежий фотоснимок, на котором запечатлен весьма экзотический для простого российского стола набор продуктов: ветчина, сыр, оливки, мандарины и алая клубника. Для создания своеобразной атмосферы хозяйка аккаунта украсила стол эффектным букетом цветов с развесистой веткой мимозы. “Доброе утро. Цвет настроения желтый. А кто это там хочет присоединиться?” – поприветствовала фолловеров красотка.

Стоит отметить, что такой романтический завтрак пришелся по душе далеко не всем подписчикам телезвезды. Среди них нашлось немало хейтеров, которые подвергли вкусовые предпочтения Рудковской критике, посчитав их нездоровыми и даже унылыми. Более того, один из фолловеров и вовсе упрекнул ведущую в неоправданной роскоши на фоне всеобщей народной нищеты, назвав продемонстрированный завтрак “понтами во время чумы”. Впрочем, большинство поклонников восприняли кулинарные изыски любимицы вполне дружелюбно, наградив их комплиментами и приветливыми смайлами. За треть суток пост набрал более 20 тысяч “лайков”.