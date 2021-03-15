В Германии выросли случаи редкого вида тромбоза после вакцинации AstraZeneca

15.03.2021, 22:26, Новости дня

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Институт разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха в Германии обнаружил рост числа проявлений редкой формы тромбоза мозговых вен после вакцинации препаратом от коронавируса компании AstraZeneca, сообщил германский фармрегулятор.

«При анализе новых данных эксперты Института Пауля Эрлиха наблюдают за бросающимся в глаза ростом числа случаев проявления специфической формы очень редкого тробмоза мозговых вен в совокупности со снижением количества тромбоцитов (тромбоцитопения) и кровотечением, совпадающим по времени с прививками вакциной AstraZeneca», – передает сообщение регулятора ТАСС.

С 11 марта, когда вышло предыдущее заявление регулятора об использовании вакцины, были зарегистрированы новые случаи осложнений, отмечается в сообщении. Уточняется, что применение препарата в Германии приостановлено как минимум до того момента, пока Европейское агентство лекарственных средств (EMA) не объявит о дальнейших действиях относительно вакцины.

В понедельник использование вакцины AstraZeneca приостановила Германия. Вслед за ней о приостановке использования препарата объявили власти Франции и Италии.

В минувшую субботу троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. Днем ранее в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница.

Ряд стран, в том числе Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго (ДРК), Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды и Норвегия, приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca в связи с сообщениями об обнаружении тромбов у привившихся. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр.

Сама AstraZeneca заверила в безопасности своей вакцины от коронавируса на фоне приостановки использования препарата в ряде европейских стран. Компания подчеркнула, что по состоянию на 8 марта в ЕС и Великобритании было зафиксировано 15 случаев образования тромбоза глубоких вен и 22 случая тромбоэмболии легочной артерии у привитых. «Это гораздо меньше, чем можно было бы ожидать», – заявили в компании.