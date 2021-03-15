 

База с военными США подверглась ракетному обстрелу в Ираке

15.03.2021, 22:26, Новости дня
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Авиабаза Баляд в провинции Салах-эд-Дин в Ираке подверглась ракетному обстрелу, сообщают СМИ.

На окраине базы вооруженных сил Ирака, на которой размещены американские войска, упали как минимум пять ракет типа «Катюша». Взрывы произошли на пустыре, жертв и разрушений нет, передает ТАСС со ссылкой на канал «Ас-Сумария».

Два сотрудника этой авиабазы пострадали 20 февраля в результате ракетных ударов, передает РИА «Новости».

Напомним, в Ираке действуют шиитские группировки, которые, как утверждается, прямо подчиняются Ирану. Неоднократно объектом ракетных обстрелов становилось американское посольство в Багдаде, из-за чего США даже задумались о том, чтобы закрыть его.



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