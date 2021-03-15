«Это сигнал элитам: готовьтесь, за вами придут»

15.03.2021, 22:24, Разное

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Правительство Ставрополья отправлено в отставку после коррупционного скандала.

Фото: РИА Новости

ОБНОВЛЕНО

Утром 15 марта губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что отправил правительство региона в отставку после задержания зампреда правительства по подозрению в получении взятки в 63 миллиона рублей. Об этом Владимиров сообщил в своем инстаграме.

Вице-премьера краевого правительства Александра Золотарева задержали 12 марта. По данным регионального СУ СКР, произошло это в аэропорту — чиновник пытался скрыться. Золотарева подозревают в получении крупных взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

— По данным следствия, в декабре 2017 года Золотарев, вступив в сговор с замещавшим должность первого заместителя министра строительства и архитектуры Ставропольского края Алексеем Когарлыцким, получил взятку в размере 2,5 млн рублей от представителя акционерного общества за покровительство при реализации государственного контракта по строительству нового корпуса Краевой детской клинической больницы в городе Ставрополе, — говорится в сообщении СКР. — Также в 2018 году Золотарев вместе с Когарлыцким, действуя по отлаженной схеме, получили от представителя того же юридического лица взятку в размере свыше 15,5 млн рублей за покровительство при реализации государственного контракта по строительству лечебно-диагностического корпуса Краевого клинического кардиологического диспансера в Ставрополе.

Александр Золотарев. Фото из соцсетей

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Еще один эпизод взятки в деле вице-премьера датируется 2019-м годом — тот же застройщик, якобы, заплатил Золотареву 45 млн рублей за строительство корпуса краевого онкодиспансера.

Министра строительства и архитектуры Алексея Когарлыцкого, который упоминается в деле, арестовали осенью 2019 года по подозрению в злоупотреблениях служебным положением. Его уголовное дело стало продолжением коррупционного скандала в отношении представителя другой ветви власти Ставрополя. Речь идет о депутате краевого Заксобрания от партии “Единая Россия” Алексее Назаренко, который с начала 2019 года находится в федеральном розыске. Будучи директором строительной компании “Кавказстройинвест”, Назаренко не раз получал государственные подряды. Сначала депутата попытались обвинить в присвоении средств “Кавказстройинвеста”. Но после того, как силовики провели обыски в краевых министерствах, у которых Назаренко выигрывал конкурсы, у них возник ряд вопросов к депутату, отвечать на которые он не захотел и ударился в бега.

Александр Золотарев должность вице-премьера ставропольского правительства занял в 2015 году. Ему 47 лет, он уроженец Казахской ССР. По специальности — горный инженер, начинал оператором по исследованию скважин ОАО «Ноябрьснефтегаз», однако основную карьеру сделал в банковском секторе: на должность зампреда краевого правительства Золотарев пришёл с поста председателя Северо-Кавказского банка ОАО «Сбербанк России».

Политолог Антон Чаблин говорит, что не удивлен арестом столь высокопоставленного чиновника: о том, что идет оперативная разработка в государственной строительной отрасли Ставропольского края, он знал с осени прошлого года.

— Мы видим, что продолжается целенаправленная декриминализация региональных элит. Не далее как в феврале — причем вскоре после освобождения из колонии — был задержан бывший спикер Ставропольской краевой Думы Андрей Уткин. Ранее, кстати, работавший заместителем у «газового короля» Рауля Арашукова, — рассказывает Чаблин. — Уткин арестован и находится в СИЗО, его подозревают в организации убийств, совершенных по найму, связанных с похищениями людей и совершенных с особой жестокостью. Речь идет о событиях начала 2000 годов. Золотарева подозревают в получении взяток в размере почти 63,5 млн рублей.

Подозрения весьма серьезные и для чиновников такого уровня даже в регионах нечастые. Как правило, в случае претензий силовиков речь идёт о злоупотреблениях положением, о мошенничестве. А здесь прямо крайне тяжкие составы возможных преступлений. Так что можно не сомневаться, что силовики, почуяв, так сказать, вкус крови, работу целенаправленную продолжат в этом направлении. И на Ставрополье, и на Северном Кавказе в целом, где элиты тесно взаимосвязаны.

Масштабное наступление на криминал во власти политолог напрямую связывает с назначением на пост полпреда президента в СКФО бывшего генпрокурора РФ Юрия Чайки — он с января 2020 года занимает этот пост.

— В своём недавнем интервью Юрий Чайка прямо говорил о декриминализации власти, результаты которой должны стать достоянием общественности. Это и был четкий и однозначный сигнал элитам: готовьтесь, за вами идут, — рассуждает Чаблин.

Алексей Когарлыцкий. Фото из соцсетей

В правительстве Ставропольского края демонстрируют полную готовность к борьбе с коррупцией в собственных рядах. Назначенный в 2013 году на должность губернатора Владимир Владимиров в 2018-м получил “добро” от президента и выдвинул свою кандидатуру на второй срок, несмотря на другие криминальные сканадлы в окружении. В 2017 году был арестован министр дорожного строительства края Игорь Васильев, в 2019-м он получил 5 лет с конфискацией имущества. После задержания главы регионального минстроя Когарлыцкого силовики пришли за его заместителем Петром Кожиным, вменив ему вероятные злоупотребления 15-летней давности. В среднем, каждые полгода Ставрополь сотрясают громкие аресты чиновников.

— Правительство края оказывает и будет оказывать всестороннее содействие следствию. Задержание А.Е.Золотарева не отразится на работе ведомств, деятельность которых он курировал, и правительства края в целом. Функционал будет распределён между другими вице-премьерами регионального кабмина, — меньше чем через сутки заявили в правительстве края.

Готовность содействовать следствию со стороны Владимира Владимирова понятна: ведь если верить следкому, в окружении губернатора четыре года работала преступная группировка, и никто этого не замечал.

Елена Романова

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