Мнение: Инфлюэнсеры красоты и активисты разнообразия в Армии США

15.03.2021, 22:18, Разное

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Американский армейский резерв дает возможность начать карьеру "инфлюенсера красоты и активиста разнообразия"

Пентагон сообщает: Cмотрите https://twitter.com/DeptofDefense/status/1111296894003666944 как @JackieAina объясняет, как Американский Армейский Резерв подготовила ее к карьере влиятельного лица в сфере красоты и активистки разнообразия с миллионами подписчиков в социальных сетях. Посетите @DoDOutreach, чтобы узнать больше о ее истории

У этой новости, которую выкопали после публичной полемики Пентагона с ведущим Fox-News Карлсоном https://www.businessinsider.com/tucker-carlson-fires-back-at-woke-generals-after-pentagon-criticism-2021-3 по поводу "мужественности в армии", просто чудесные комментарии:

Женщины предлагают другой аспект / концепцию мышления. Способны делать много дел одновременно. Поэтому они очень важны в вооруженных силах. Может, просто у них не такие сильные мышцы; однако есть разные способы выполнения задач.

Станьте влиятельным лицом в сфере красоты и активистом разнообразия, которое только возможно в армии!

На хрена это ??? Что случилось с «Будь всем, кем ты можешь быть»? Что случилось с жесткостью?

Мы проигрываем любую войну, в которой участвуем.

Каково наблюдать за рушащейся империей? Той, у которой даже нет уверенности, чтобы исчезнуть с достоинством и самоуважением?

Китайцы уже выиграли. Хорошая работа, генерал Остин.

Кто-нибудь понимает, что это за косметолог и солдат, служащий своей стране? Есть ли смысл существования армии США в том, чтобы убивать людей и уничтожать собственность, не сломав ни единого ногтя? Чтобы повысить самооценку? Чтобы гарантировать, что разнообразная, инклюзивная и равноправная группа братьев и сестер ликвидирует врагов?

Боже, смилуйся над этими заблудшими душами и бедными налогоплательщиками Америки.

Так мы побеждаем в войнах с инфлюэнсерами красоты.

Проклятая военная жизнь выглядит гламурно!

Действительно большой успех. Отличный макияж, много разнообразия, но …. очень плохая армия.

В общем, пока что массы не могут преодолеть устаревшие расовые и гендерные предрассудки о том, как должна выглядеть американская армия будущего.

Но новое руководство Пентагона твердо держит курс на расширение окон Овертона и достижения полной инклюзивности, расового разнообразия и максимальной толерантности в своих рядах.

Им еще военные базы названные в честь конфедератов переименовывать и отстаивать право беременных управлять боевыми самолетами.

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