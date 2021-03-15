Водителю внедорожника сообщили о подозрении по факту смертельного ДТП в Киеве

15.03.2021, 22:16, Новости дня

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После ДТП с двумя погибшими, которое произошло в Киеве в ночь на 15 марта, водителю Toyota сообщили о подозрении. Об этом пишет пресс-служба столичной прокуратуры.

Подозрение предъявлено по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, которое повлекло смерть нескольких человек) Уголовного кодекса Украины. Водителю также вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ночью 15 марта на перекрестке проспекта Шухевича и бульвара Перова в Деснянском районе Киева произошла авария, в результате которой погибли два человека.

“Водитель автомобиля Toyota, двигаясь по проезжей части, не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Skoda, который остановился на перекрестке на красный сигнал светофора. Вследствие ДТП водитель легкового автомобиля 1979 года рождения и пассажирка скончались на месте происшествия”, – сообщили в полиции. Водителя Toyota задержали.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

По данным сообщества “Киев Оперативный”, водителем внедорожника мог быть бывший сотрудник полиции охраны Винницкой области Василий Губрий.

Во время проверки на драгере в организме водителя обнаружили 2,05 промилле алкоголя (максимально допустимый уровень – 0,2 промилле).

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что подозреваемого в смертельном ДТП в Киеве будут судить согласно старым нормам – новый закон, ужесточающий наказание за вождение в пьяном виде, вступит в силу только через несколько дней. Таким образом, водитель может по решению суда получить максимум 10 лет лишения свободы и рассчитывать на амнистию.

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