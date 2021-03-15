 

СБУ: В Закарпатской области россиянам продавали венгерское гражданство

15.03.2021, 22:16, Новости дня
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Контрразведчики Службы безопасности в Закарпатской области заявили о блокировке канала незаконной переправки граждан России в страны ЕС, Великобританию и США. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В организации канала подозревают жителя Береговского района области, среди его “клиентов” были представители криминалитета и организованных преступных группировок.

По данным СБУ, подозреваемый способствовал иностранцам, в частности россиянам, в получении на фиктивных основаниях гражданства Венгрии для дальнейшего безвизового въезда в 162 страны, включая США и Великобританию.

Следствие установило, что организатор схемы обеспечивал подделку документов, которые доказывали наличие необходимых оснований. В спецслужбе отмечают, что одним из условий получения гражданства Венгрии является наличие у кандидата семейных корней на территории Закарпатской области в период ее пребывания в составе Австро-Венгрии до 1918 года и в составе королевства Венгрия в 1939–1944 годах.

Оформление документов, подтверждающих приобретение гражданства и получение разрешения для выезда за границу, проводилось через диппредставительства Венгрии в некоторых странах Европейского союза.

По информации спецслужбы, за эти услуги подозреваемый получал от заказчика €25–30 тыс.

Следователи провели обыски по адресам проживания злоумышленника и, как заявляют в СБУ, обнаружили и изъяли вещественные доказательства, подтверждающие причастность фигуранта к преступной схеме.

Задержанному сообщили о подозрении по статьям о незаконной переправке людей через госграницу Украины и подделке документов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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