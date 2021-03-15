“Медицинского кислорода почти не осталось”. Мэрия города в Хмельницкой области обратилась за помощью к Шмыгалю

15.03.2021, 22:16, Новости дня

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В Хмельницкой области в Славутской городской больнице, которая принимает больных с коронавирусом, заканчивается кислород, необходимый для лечения пациентов. Об этом 15 марта сообщается в опубликованном обращении исполнительного комитета Славутского городского совета на странице в Facebook.

“В течение нескольких последних дней централизованные поставки медицинского кислорода в больницу происходили со значительными перебоями. На данный момент медицинского кислорода почти не осталось, что создает реальную угрозу жизни и здоровью людей”, – говорится в обращении.

В городском совете отметили, что в лечебном учреждении находится 34 пациента, которые нуждаются в систематической кислородной поддержке.

Исполнительный комитет просит премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и председателя Хмельницкой облгосадминистрации Сергея Гамалия обеспечить бесперебойную поставку кислорода в Славутскую городскую больницу имени Михайлова.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2332406113570158&id=718704911606961

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине подтвердили почти 1,5 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось 28,4 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело 1,2 млн человек.

По данным СНБО, с начала пандемии в Хмельницкой области инфицированы около 52,9 тыс. человек, 46,5 тыс. выздоровели, 962 человека умерли. За последние сутки заболело 329 человек, три выздоровели, информация об умерших не сообщается.

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