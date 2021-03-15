 

“Медицинского кислорода почти не осталось”. Мэрия города в Хмельницкой области обратилась за помощью к Шмыгалю

15.03.2021, 22:16, Новости дня
✔ Подписаться на Telegram-канал
✔ Подписаться в Google News

В Хмельницкой области в Славутской городской больнице, которая принимает больных с коронавирусом, заканчивается кислород, необходимый для лечения пациентов. Об этом 15 марта сообщается в опубликованном обращении исполнительного комитета Славутского городского совета на странице в Facebook.

“В течение нескольких последних дней централизованные поставки медицинского кислорода в больницу происходили со значительными перебоями. На данный момент медицинского кислорода почти не осталось, что создает реальную угрозу жизни и здоровью людей”, – говорится в обращении.

В городском совете отметили, что в лечебном учреждении находится 34 пациента, которые нуждаются в систематической кислородной поддержке.

Исполнительный комитет просит премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и председателя Хмельницкой облгосадминистрации Сергея Гамалия обеспечить бесперебойную поставку кислорода в Славутскую городскую больницу имени Михайлова.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2332406113570158&id=718704911606961

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине подтвердили почти 1,5 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось 28,4 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело 1,2 млн человек.

По данным СНБО, с начала пандемии в Хмельницкой области инфицированы около 52,9 тыс. человек, 46,5 тыс. выздоровели, 962 человека умерли. За последние сутки заболело 329 человек, три выздоровели, информация об умерших не сообщается.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.10 / Латвийский правозащитник назвал депортацию ветерана Норвинда бесчеловечной

14.03 / Белковский: Путин не может простить себе одной ошибки

05.07 / “Через 7 месяцев Богдана президент уволил”. СМИ обратили внимание, что Зеленский купался в Черном море с Ермаком там же, где с его предшественником год назад

17.08 / Вице-канцлер Германии назвал Лукашенко «ужасным диктатором»

19.07 / Турция передумала возобновлять авиасообщение с Ираном из-за коронавируса

22.12 / Комаровский: Люди пытаются сами обеспечить себя и родных кислородом, однако не знают элементарных правил обращения с таким оборудованием

10.12 / Путин поручит разработать концепцию защиты прав человека в киберпространстве

04.07 / Ученые рассказали о том, что будет с Землей, если человечество вымрет

25.08 / Кремль допустил возможность рефинансирования долга Белоруссии

24.07 / Бренд Great Wall показал новый рамный внедорожник Wey Tank 300

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска