Telegram разместил бонды на $1 млрд

15.03.2021, 22:16, Новости дня

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Мессенджер Telegram 12 марта впервые разместил облигации на внебиржевом рынке. Об этом сообщило РБК со ссылкой на источники.

Telegram Group привлекла $1 млрд под 7%, минимальный лот для участия составлял $500 тыс. Бонды размещены до 2026 года, первая выплата купона намечена на сентябрь 2021 года, отметили журналисты.

Одно из условий выпуска облигаций – они предоставляют владельцам возможность конвертировать их в акции с дисконтом 10% к цене размещения компании в случае проведения IPO (первичного публичного размещения).

По данным РБК, организатором размещения облигаций на внебиржевом рынке выступал сам Telegram, но у компании было несколько агентов. В России это VTB Capital, Aton и “Альфа-Капитал”. Представители этих компаний отказались от комментариев.

Источник РБК, близкий к Telegram, ранее объяснял, что компания проводит размещение облигаций напрямую.

Источники российской газеты “Коммерсантъ” 18 февраля сообщили, что Telegram хочет привлечь $1 млрд через размещение облигаций среди ограниченного числа инвесторов из России, стран Европы, Азии и с Ближнего Востока.

По информации VTimes, в конце февраля стало известно об убытках, которые терпит Telegram, и сумме его долгов. До конца апреля мессенджер должен вернуть инвесторам более $600 млн долга. Чтобы возместить их и поддержать операционную деятельность, мессенджер решил привлечь $1 млрд финансирования через облигации, писало издание.

Мессенджер Telegram появился в 2013 году, его создал российский предприниматель и разработчик Павел Дуров. В январе 2021 года количество активных пользователей мессенджера превысило 500 млн, причем 25 млн юзеров присоединились к мессенджеру всего за три дня.

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