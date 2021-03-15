Ляшко объяснил, почему украинцам следует “посидеть дома” и подождать с путешествиями

15.03.2021, 22:16, Новости дня

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Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко считает, что приоритетом для Украины должна быть защита и вакцинация от COVID-19 пожилых людей и групп риска, а не путешествия. Об этом он сказал в интервью изданию “Украинская правда. Жизнь”, опубликованном 15 марта.

“Когда кто-то будет говорить, что надо начинать путешествовать, то я буду говорить, что есть огромное количество незащищенных слоев населения, попадающих в группу риска, и которых нужно вакцинировать для того, чтобы защитить и спасти их жизни”, – сказал Ляшко.

С путешествиями нужно подождать, подчеркнул главный санврач.

“Для того чтобы спасти жизни своих родителей, бабушек, дедушек, мы должны посидеть пока дома, – отметил Ляшко. – Поэтому, когда мы говорим о приоритетах между путешествиями, защитой людей и спасением жизни, то, я, как врач, буду стоять именно на стороне защиты”.

В комментарии Telegram-каналу “Коронавірус інфо” 15 марта Ляшко говорил, что в случае требования какой-либо страной международного свидетельства о прохождении вакцинации против коронавируса для пересечения границы украинцам его будет выдавать бесплатно и “в два клика”.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечал 7 марта в Facebook, что запись на прививку против коронавируса поможет украинцам получить паспорт о COVID-вакцинации, если его введут в мире.

Ряд стран заявили о разработке документов о вакцинации от коронавируса. В то же время во Всемирной организации здравоохранения критически отнеслись к идее внедрить COVID-паспорта. Главы Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге отмечал, что пока неизвестно, сколько держится иммунитет после прививки.

С 24 февраля украинцев вакцинируют прибывшей из Индии вакциной Covishield. 25 февраля прививки начали делать во всех областях. По состоянию на утро 15 марта в Украине вакцинировали более 53 тыс. человек.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

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