В России за сутки подтвердили 9,4 тысячи случаев заражения COVID-19

15.03.2021, 22:14, Разное

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Эпидемиологическая ситуация в стране остается напряженной. Новые случаи выявили в 83 регионах. Менее половины из них – 11,4% – не имеют клинических проявлений заболевания. Выздоровели 8 447 человека, умерли 404 пациента.

Лидером среди регионов по количеству инфицированных вновь стала Москва. Суточный прирост в столице составил 1 353. В больницы попали 626 человек, вылечились 1 036 граждан, скончался 51 пациент.

Далее идет Санкт-Петербург с 933 новыми случаями. Третью строчку занимает Московская область с 627 заразившимися. За ней следуют Нижегородская и Ростовская области с 353 и 248 инфицированными.

Всего коронавирусом в России заразились 4,4 миллиона граждан. Полностью выздоровели и покинули больницы 4,0 миллиона человек. С начала пандемии было зафиксировано 92,4 тысячи летальных исходов.

С 18 января во всех регионах страны началась масштабная вакцинация. Сегодня известно о трех официально зарегистрированных отечественных препаратах – “Спутник V”, “КовиВак” и “ЭпиВакКорона”.

По прогнозам экспертов, весна и лето пройдут в России спокойно с точки зрения эпидпроцессов. А вот осенью на страну может обрушиться третья волна коронавирусной инфекции, поэтому расслабляться пока рано.