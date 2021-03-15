 

Лукашенко окружил себя русофобами

15.03.2021, 22:14, Разное
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Некоторые эксперты считали, что созыв конституционной комиссии был очередной уловкой Александра Лукашенко, при помощи которой он послал самые разные обещания сразу всем сторонам. Оппозиция надеялась, что после этого белорусский лидер наконец перестанет преследовать несогласных, националисты ждали сигналов о движении на Запад, а пророссийски настроенные избиратели – обратной тенденции.

О том, к чему именно приведет заигрывание с конституционной комиссией, может говорить сам ее состав. На одиозные фигуры, которыми окружил себя Александр Лукашенко, обратили внимание в Сети.

Так, участие в работе комиссии принял историк Игорь Марзалюк. Он известен как борец с Россией, ярый поклонник существовавшей с 1918 по 1919 годы Белорусской народной республики и популяризатор празднования “Дня Воли”, привязанного к провозглашению отдельного от исторической России государства. Примечательно, что в этой части историк уже достиг определенных успехов – праздник отмечают и в МВД, и в армии страны.

Главная мысль, которую Игорь Марзалюк хочет донести до своих читателей, заключается в том, что Белоруссия якобы возникла и существовала исключительно в отрыве от России. Он стремится сдвинуть общественное мнение таким образом, чтобы оно приветствовало движение на Запад, а не интеграционные процессы в рамках Союзного государства.

Еще один эксперт, попавший в окружение Александра Лукашенко – директор аналитического центра «Актуальная концепция» Александр Шпаковский. Тот, в частности, грозил России войной.

Пользователи Сети не сомневаются, что подобные члены конституционной комиссии наглядно демонстрируют направление, в котором та будет действовать. Фактически Александр Лукашенко окружил себя русофобами, которые в очередно раз сорвут интеграцию двух стран.



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