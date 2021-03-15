 

«Светятся ногти»: переболевшие COVID-19 столкнулись с необычным явлением

15.03.2021, 22:00, Разное
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Автор поста протестировал фонарик на своих знакомых, переболевших коронавирусом, и по его словам, обнаружил необычное свечение на ногтях примерно у десятка человек. У одного мужчины, который перенес COVID-19 еще год назад во время первой волны эпидемии в России, на больших пальцах ног по краю осталась «отчетливая яркая полоска».

«Надеюсь, что здесь найдется достаточно много гиков у которых есть УФ фонарики или лампы, чтобы набрать несколько десятков подобных случаев и, возможно, сделать коллективное открытие в диагностике ковида», — написал автор, отметив, что в некоторых публикациях в соцсетях свечение ногтей после коронавируса связывают с приемом препарата «коронавир» — торговое название фавипиравира, рекомендованного Минздравом для лечения COVID-19.

Как сообщил МедПорталу медицинский токсиколог, научный журналист Алексей Водовозов это явление называется биолюминесценция, и его вызывает не только фавипиравир, но и гидроксихлорохин, который широко применялся во время первой волны пандемии.

«Можно предположить, что либо сама молекула лекарства, либо ее метаболиты работают как люминофор. И накапливаясь в ногтях при воздействии УФ возвращают полученную энергию в виде света. Могут еще светиться волосы, они тоже хорошо накапливают», – объяснил Водовозов.

Эффект святящихся волос и ногтей после приема фавипиравира подробно описала группа врачей из Турции в январе. По словам специалистов, свечение действительно вызваны накоплением метаболитов. Подобное явление вызывают и другие препараты: например, тетрациклин заставляет ногти светиться желтым, а хинакрина гидрохлорид — желто-зеленое.

Алексей Водовозов исключает, что этот эффект может вызвать SARS-Cov-2. «Для многих лекарств такое явление возможно, потому что там могут быть сложные чужеродные молекулы. А вирус собирается из нас с вами, там все родное и не светящееся», — заключил эксперт.



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