Американские дипломаты не смогли связаться с северокорейскими коллегами

15.03.2021, 21:36, Новости дня

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США безуспешно пытались связаться с КНДР по нескольким каналам, сообщила представитель госдепартамента Джалина Портер, отметив, что попытки контактов осуществлялись «для избежания эскалации».

По ее словам, попытки шли «по нескольким каналам, включая Нью-Йорк». США не поддерживают дипломатических отношений с КНДР, но в Нью-Йорке при штаб-квартире ООН есть постоянное представительство Северной Кореи, передает РИА «Новости».

Попытки контактов осуществлялись «для избежания эскалации», сообщила Портер. «До настоящего времени мы не получили ответа», – добавила она.

США вели с КНДР переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова при президенте Дональде Трампе, в том числе и на уровне лидеров.

В начале января северокорейский лидер Ким Чен Ын назвал главным врагом КНДР США. Он заявил, что политика Вашингтона в отношении КНДР останется неизменной вне зависимости от того, кто возглавляет американскую администрацию. По словам Ким Чен Ына, США смогут улучшить отношения с республикой, только отказавшись от своих «враждебных намерений». Он подчеркнул, что Пхеньян должен продолжать развивать свой ядерный арсенал.

В феврале госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Американский президент Джо Байден попросил свою команду по нацбезопасности пересмотреть политику в отношении КНДР «по всем направлениям». Предстоит определить наиболее эффективные способы денуклеаризации Корейского полуострова, новый инструментарий включает и дальнейшие санкции против КНДР, а также дипломатические стимулы, сообщил Блинкен.