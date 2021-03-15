Навальный находится в ИК-2 города Покрова

15.03.2021, 21:34, Разное

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Политик Алексей Навальный, которому суд заменил условный срок по делу «Ив Роше» на реальный, подтвердил, что находится в исправительной колонии №2 во Владимирской области. Об этом он сообщил в своем инстаграме.

«Никакого насилия и даже намека на него я пока не видел, хотя, по напряженным позам осужденных, стоящим навытяжку и боящимся лишний раз повернуть голову, я легко верю многочисленным историям о том, что здесь, в ИК-2 "Покров", совсем недавно людей до полусмерти забивали деревянными молотками. Сейчас методы сменились, и, честно скажу, я даже не припомню места, где все разговаривают настолько вежливо и в каком-то смысле приветливо», — написал он.

Оппозиционер сообщил, что называет «свой новый дом» дружелюбным концлагерем. Он также отметил, что в колонии четко соблюдаются все пункты устава, распорядок дня; все, что происходит в исправительном учреждении, фиксируется на видеокамеры. «Мат и жаргонные слова запрещены. И этот запрет строго соблюдается. Представляете тюрьму, где не ругаются? Страшное дело», — добавил он.

Несколько дней назад стало известно, что оппозиционера, который до этого находился во владимирском СИЗО «Кольчугино», увезли в неизвестном направлении. Информагентства со ссылкой на источники сообщали, что Навального увезли в покровскую колонию, однако во ФСИН эту информацию не подтверждали. Адвокаты политика сегодня с 8:30 утра дежурили возле колонии в Покрове, пытаясь добиться свидания со своим подзащитным.

2 февраля Симоновский суд удовлетворил ходатайство ФСИН о замене Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. С учетом отбытого домашнего ареста он проведет в колонии около 2,5 года. Позже суд назначил Навальному 850 тысяч рублей штрафа по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко, снявшегося в агитационном ролике в поддержку поправок к Конституции.

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