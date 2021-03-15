 

Мнение: В поражении Армении виноваты Россия, США и лично Трамп

15.03.2021, 21:28, Разное
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Прекрасное с митинга сторонников Пашиняна.
Оказывается, в поражении Армении в войне виноваты Россия, США и Трамп.

Ну вот, раскрыли наконец правду, а я думал, что в проигрыше войны виноват прежде всего Пашинян, который до нее довел и успешно проиграл, потеряв территории Карабаха.
А теперь выясняется, что ему должны были помогать США и РФ, а Трамп вообще был занят какими-то малозначимыми выборами в США, вместо того, чтобы ринуться на защиту Степанакерта и Шуши.

* * *

Плюс видео с митинга оппозиционных националистов, которые призывают воевать за Армению.

Немного поздновато для войны. Тут Пашиняна скинуть никак не могут, какая уж теперь война с Азербайджаном. Для восстановления боеспособности армии армянам потребуется пару лет, а добровольцы сами по себе много не навоюют при текущем уровне организации, что наглядно показала недавняя война.

Источник: Colonel Cassad



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