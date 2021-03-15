 

Глава “Укрзалізниці” заболел COVID-19

15.03.2021, 21:26, Новости дня
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Глава правления “Укрзалізниці” Владимир Жмак заразился коронавирусом. Об этом сообщает агентство “Интерфакс-Украина”, ссылаясь на письмо временной следственной комиссии парламента по проверке состояния “Укрзалізниці”.

В письме “Укрзалізниця” просит ВСК организовать возможность присутствия на очередном заседании для Жмака в онлайн-режиме, так как глава компании находится на больничном из-за подтвержденного COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине подтвердили почти 1,5 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось 28,4 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело 1,2 млн человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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