В ВОЗ обсудят вопросы безопасности вакцины AstraZeneca

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15.03.2021, 21:26, Новости дня
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Консультативный комитет по безопасности вакцин Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 16 марта во время заседания комитета  рассмотрит вопросы, связанные с вакциной компании AstraZeneca. Об этом 15 марта заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус во время брифинга, видео трансляции опубликовано на странице в Twitter.

Гебрейесус сказал, что решение о приостановке применения вакцин является обычной практикой. По его словам, соответствующее решение стран показывает, что система надзора работает и есть эффективный контроль.

“Комитет ВОЗ по безопасности вакцин рассматривал имеющиеся данные [о препарате AstraZeneca] в контакте с Европейским агентством лекарственных средств, и он проведет встречу завтра [16 марта]”, – рассказал он.

Глава ВОЗ также отметил, что “самая большая угроза, с которой сейчас сталкивается большинство стран, – это отсутствие доступа к вакцинам”.

Media briefing on #COVID19 with @DrTedros https://t.co/0VyQeBg7Tv

— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 15, 2021

В ряде стран Европы, в частности Италии, Франции и Германии, заявили о временном прекращении вакцинации препаратом AstraZeneca. Ранее Нидерланды решили приостановить использование вакцины AstraZeneca как минимум до 28 марта в качестве меры предосторожности.

Накануне национальный консультативный совет по иммунизации Ирландии рекомендовал властям приостановить вакцинацию от COVID-19 препаратом AstraZeneca с 14 марта.

13 марта Норвежское агентство по лекарственным средствам сообщило о четырех случаях осложнений после вакцинации препаратом AstraZeneca. Один пациент умер от кровоизлияния в мозг, еще три человека находятся в тяжелом состоянии из-за появления тромбов, кровотечения и низкого уровня тромбоцитов.

В ряде европейских стран приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Среди них – Дания, Норвегия, Исландия, Австрия. Как отмечало агентство Reuters, вакцинацию отдельной партией вакцины AstraZeneca прекратили Эстония, Литва, Люксембург, Латвия и Италия.

В Южной Корее расследовали смерть восьми человек после вакцинации препаратом AstraZeneca. 8 марта стало известно, что специалисты не нашли доказательств того, что прививки привели к смерти больных.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что знают о приостановках вакцинации препаратом AstraZeneca. Вместе с тем, там напомнили, что преимущества вакцины по-прежнему перевешивают ее риски. Также в ВОЗ подчеркнули, что в мире не выявлено ни одной смерти от вакцины против коронавируса.

В самой AstraZeneca 12 марта заявили об отсутствии связи между ее вакциной от коронавируса и образованием тромбов. Об этом же сообщили и в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA).

Великобритания первой в мире начала массовую вакцинацию препаратом AstraZeneca. Использование вакцины против коронавируса одобрили Индия, Мексика, Бразилия. Постоянный комитет по вакцинации Stiko при Институте вирусологии имени Роберта Коха в Германии 28 января рекомендовал использовать вакцину AstraZeneca гражданам в возрасте от 18 до 64 лет.

EMA 29 января разрешило применение вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca на территории Европейского союза. В этот же день поставки вакцины на территории ЕС одобрила Еврокомиссия. Вакцина AstraZeneca стала третьим препаратом против коронавируса, рекомендованным для использования и разрешенным для поставок в Евросоюзе. Ранее ЕМА разрешило применение американских вакцин производства Pfizer/BioNTech и Moderna.

В агентстве отметили, что клинические исследования вакцины от коронавируса AstraZeneca показали, что она эффективна в предотвращении COVID-19 у людей от 18 лет. Эффективность вакцины установлена на уровне около 60%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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