Минюст Украины подал апелляцию по делу об отмене нового правописания

15.03.2021, 21:26, Новости дня

✔ Подписаться на Telegram-канал

✔ Подписаться в Google News

Министерство юстиции Украины 12 марта, подало апелляционную жалобу по делу о признании противоправным и недействительным постановление правительства, которым было утверждено украинское правописание в новой редакции. Об этом 15 марта сообщает пресс-служба Минюста.

По словам заместителя министра юстиции Валерии Коломиец, истцы в этом деле не привели никаких доказательств того, что постановлением правительства были нарушены их собственные права, свободы и интересы.

“Представляя интересы правительства, мы считаем незаконным соответствующее решение ОАСК и начали процедуру его обжалования в апелляционной инстанции…”, – заявили в ведомстве.

Коломиец подчеркнула, что, на основании закона “О Кабинете Министров Украины”, правительство наделено полномочиями по обеспечению проведения государственной политики в сфере развития и функционирования государственного языка, а также полномочиями по направлению и координации работы министерств и других центральных органов исполнительной власти в указанной сфере. Поэтому при принятии постановления о правописания, Кабмин имел полномочия по одобрению его новой редакции.

Жалоба подана в Шестой апелляционный административный суд.

22 мая 2019 года Кабмин Украины утвердил постановление о принятии новой редакции украинского правописания. 24 мая Институт языкознания имени Александра Потебни обнародовал полный текст новой версии правописания (.pdf) и список основных отличий (.pdf) от варианта 1992 года. В институте предупреждали, что в ходе подготовки к официальному опубликованию возможны издательско-редакционные коррективы.

Новая редакция начала применяться с 3 июня. 4 июня Минобразования опубликовало окончательную новую редакцию правописания. 15 августа в Минобразования сообщили, что в ближайшие пять лет не будут проверять знание нового украинского правописания во время внешнего независимого тестирования.

В ОАСК подали два иска об обжаловании новой редакции правописания.

Гражданка Елена Пиргас, которая действует в интересах своей дочери Юлии, ученицы седьмого класса, обратилась в суд 5 июня. “По мнению истицы, правительство, принимая изменения в правописание, действовало вне рамок своих полномочий и не учло реального состояния развития украинского языка, что усложнит его изучение и грамотное использование”, – сообщали в ОАСК.

После первого заседания Юлия Пиргас заявила, что новое правописание “порочит” украинский язык, делает его “смешным и несовременным”. Мать школьницы сказала, что поддерживает иск дочери.

10 сентября в суд подали еще один такой иск. 1 ноября ОАСК объединил материалы двух дел в одно производство, говорится на сайте суда.

28 января 2021 года ОАСК отменил постановление Кабмина, утвердившее новую редакцию украинского правописания, обосновывая решение тем, что Кабмин при принятии постановления действовал за пределами собственных полномочий, установленных Конституцией и законами Украины.

—