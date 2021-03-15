Минобразования рекомендует перевести студентов и учеников на дистанционное обучение

15.03.2021, 21:26, Новости дня

✔ Подписаться на Telegram-канал

✔ Подписаться в Google News

Министерство образования и науки Украины рекомендуют введение дополнительных ограничений при “желтых” и “оранжевых” уровнях эпидемической опасности. Об этом в Telegram 15 марта сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Так, предлагается переводить на дистанционное обучение учащихся 5–11 классов учреждений общего среднего образования, учащихся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования и студентов учреждений профессионального перед высшими и высшего образования.

“Прежде всего эти ограничения следует применять на административно-территориальных единицах, где превышены эпидемические пороги на грипп и ОРВИ, а также там, где фиксируется значительный рост количества новых случаев коронавирусной болезни”, – написал Шкарлет.

При необходимости Минобразования советует продолжить весенние каникулы в школах.

В Минобразования отметили, что для учебных заведений действуют карантинные ограничения, которые определены постановлением Кабинета Министров №104 от 17 февраля 2021 года.

В частности, запрещается посещать учебные заведения, если на самоизоляции через контакт с пациентом с подтвержденным COVID-19 находится более половины учащихся и персонала учреждения, а также проводить в учебных заведениях массовые мероприятия за участия более чем одной группы (класса) и в присутствии зрителей.

При “красном” уровне эпидемической опасности запрещается посещение учебных заведений независимо от формы собственности. Исключения – учреждения дошкольного образования, специальные учебные заведения и 1–4 классы учреждений общего среднего образования.

Министерство здравоохранения Украины 15 марта обнародовало новый перечень зон адаптивного карантина.

Согласно нему в “красную” попали Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. В “оранжевой” зоне находятся Киевская, Винницкая, Донецкая, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области, а также Киев. Остальные регионы находятся в “желтой” эпидемической зоне.

По данным опроса, проведенного 23 – 25 января 2021 года компанией Active Group, 52,8% украинцев негативно относятся к дистанционному обучению в школах во время карантина: 34,5% опрошенных ответили, что относятся отрицательно, 18,3% – “скорее отрицательно”.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине подтвердили более 1,46 млн случаев коронавирусной инфекции (6792 – за последние сутки), скончались 28,4 тыс. пациента с COVID-19, выздоровели более 1,2 млн человек.

—