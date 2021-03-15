 

Минобразования рекомендует перевести студентов и учеников на дистанционное обучение

15.03.2021, 21:26, Новости дня
✔ Подписаться на Telegram-канал
✔ Подписаться в Google News

Министерство образования и науки Украины рекомендуют введение дополнительных ограничений при “желтых” и “оранжевых” уровнях эпидемической опасности. Об этом в Telegram 15 марта сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Так, предлагается переводить на дистанционное обучение учащихся 5–11 классов учреждений общего среднего образования, учащихся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования и студентов учреждений профессионального перед высшими и высшего образования.

“Прежде всего эти ограничения следует применять на административно-территориальных единицах, где превышены эпидемические пороги на грипп и ОРВИ, а также там, где фиксируется значительный рост количества новых случаев коронавирусной болезни”, – написал Шкарлет.

При необходимости Минобразования советует продолжить весенние каникулы в школах.

В Минобразования отметили, что для учебных заведений действуют карантинные ограничения, которые определены постановлением Кабинета Министров №104 от 17 февраля 2021 года.

В частности, запрещается посещать учебные заведения, если на самоизоляции через контакт с пациентом с подтвержденным COVID-19 находится более половины учащихся и персонала учреждения, а также проводить в учебных заведениях массовые мероприятия за участия более чем одной группы (класса) и в присутствии зрителей.

При “красном” уровне эпидемической опасности запрещается посещение учебных заведений независимо от формы собственности. Исключения – учреждения дошкольного образования, специальные учебные заведения и 1–4 классы учреждений общего среднего образования.

Министерство здравоохранения Украины 15 марта обнародовало новый перечень зон адаптивного карантина.

Согласно нему в “красную” попали Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. В “оранжевой” зоне находятся Киевская, Винницкая, Донецкая, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области, а также Киев. Остальные регионы находятся в “желтой” эпидемической зоне.

По данным опроса, проведенного 23 – 25 января 2021 года компанией Active Group, 52,8% украинцев негативно относятся к дистанционному обучению в школах во время карантина: 34,5% опрошенных ответили, что относятся отрицательно, 18,3% – “скорее отрицательно”.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине подтвердили более 1,46 млн случаев коронавирусной инфекции (6792 – за последние сутки), скончались 28,4 тыс. пациента с COVID-19, выздоровели более 1,2 млн человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / Аскольд Запашный объяснил причину разорения Cirque du Soleil

25.08 / ФАС возбудила дело против производителя шоколада «Линдт»

14.08 / Премьер Польши предложил открыть границы для пострадавших белорусов

15.07 / Рада отложила рассмотрение проекта постановления о сокращении количества районов в Украине

09.11 / Ученые предположили, что COVID-19 может вести себя как ВИЧ или вирус гепатита С

29.10 / СМИ: Украинские депутаты едут в Грузию провоцировать ситуацию

06.09 / Двое украинских военных подорвались на Донбассе. Ранее они пропали во время гашения пожара

07.12 / В Кремле оценили отношения с США

20.08 / Обновленный Toyota Hilux получил первый тюнинг GR

23.11 / Не все предприниматели придерживались карантина выходного дня на Украине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска