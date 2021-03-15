Стало известно имя самой красивой российской военнослужащей

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15.03.2021, 21:24, Разное
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Организаторы конкурса красоты “Мисс “Красная звезда – 2020″” подвели итоги электронного голосования. Победительницей стала военнослужащая Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

Имя новой самой красивой девушки вооружённых сил – Елена Толстова. Она служит в Бологовском ракетном соединении и провела в рядах армии уже шесть лет. Толстова занимается спортом и имеет первый разряд по лёгкой атлетике. В другой номинации – “фотомастерство” – победила Кристина Калашникова. Обе девушки получат свидетельства о победе и ценные подарки, сообщает телеканал “360”.



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