Стало известно имя самой красивой российской военнослужащей

15.03.2021, 21:24, Разное

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Организаторы конкурса красоты “Мисс “Красная звезда – 2020″” подвели итоги электронного голосования. Победительницей стала военнослужащая Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

Имя новой самой красивой девушки вооружённых сил – Елена Толстова. Она служит в Бологовском ракетном соединении и провела в рядах армии уже шесть лет. Толстова занимается спортом и имеет первый разряд по лёгкой атлетике. В другой номинации – “фотомастерство” – победила Кристина Калашникова. Обе девушки получат свидетельства о победе и ценные подарки, сообщает телеканал “360”.