Американский эксперт высокого оценил эксклюзивные качества российского МиГ-31БМ

15.03.2021, 21:22, Разное

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Американский военный аналитик Питер Сучиу недавно опубликовал в одном из зарубежных изданий статью, в которой описал боевые возможности российского самолета МиГ-31БМ. В частности, эксперт высказался весьма уважительно об эксклюзивных качествах воздушной машины.

Базовая версия нового самолета, названная МиГ-31, была сконструирована еще в 70-х годах прошлого века и особенностью её конструкции была повышенная адаптивность к полетам в любых погодных условиях. В настоящее время российские разработчики смогли модернизировать исходную версию воздушной боевой машины, оснастив её гиперзвуковыми ракетами и превратив в очень серьезную угрозу. Уже в конце зимы российские летчики на новых истребителях-перехватчиках МиГ-31БМ совершили около трех десятков вылетов в ходе учений над Уральскими горами. В процессе маневров были отработаны меры, включающие обнаружение, отслеживание, вынужденную посадку и условное устранение нарушителей воздушного пространства страны. На основании итогов учений Питер Сучиу сделал вывод о том, что главной задачей нового российского самолета является вынуждение противника к подъему на предельные высоты, обеспечивающие последнему немалые проблемы.

Отмечается, что к возможностям модернизированных истребителей МиГ-31БМ относятся также применение ракет класса “воздух-воздух” большой дальности Р-33 и зенитных ракетных комплексов малой дальности Р-73. Приведение в действие обеспечивается двумя двигателями Д-30Ф6, обеспечивающими взлетную тягу по 15,5 тысяч кгс каждый. Оснащенный оперативной системой дозаправки в воздухе истребитель-перехватчик способен развить скорость до 3000 км/ч и достигать высоты в 20,6 тысяч метров над землей. Об этом пишет Newinform.com.