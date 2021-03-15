 

Мнение: Химическая атака?

15.03.2021, 21:14, Разное
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Сегодня, когда приехал на работу и вошел в здание, уже у турникетов почувствовал резкий запах. И это притом, что я был в маске.

Запах, напоминающий запах перегнившего силоса, был на всех этажах, а не только только на третьем этаже, где располагается редакция «Новой».

Всех сотрудников «Новой» буквально выгнали с работы… Вызвали специалистов.

Пока добирался додому, пришло несколько смс-ок, мол, вас что  «Новичком» травят?

Оказывается, про химическую атаку на «Новую газету» уже и пресса пишет.

«…помещениях сохраняется стойкий резкий химический запах, который чувствуют все посетители и сотрудники редакции, а также других организаций, расположенных в здании. Источник атаки пока не установлен. На месте работают МЧС, МВД и ФСБ (здание представляет собой режимный объект».

А еще РИА Новости написало: «Представитель экстренных служб Москвы сообщил агентству, что из здания в Потаповском переулке эвакуировали 15 человек. По его словам, неприятный запах, напоминающий канализационный, ощущался у входа в редакцию и в коридорах. Но замеры показали, что содержание вредных веществ в воздухе не превышает предельных значений. Сейчас всех сотрудников вернули на рабочие места, добавил собеседник агентства».

На счет «вернули на рабочие места» –   приврали. Наоборот, всех отправили  по домам.

Кроме того  довольно таки резкий запах был не только у входа в здание и коридорах. А практически на  всех этажах.

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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