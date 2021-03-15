7 фактов о новом сериале “Крюк” с Юрием Колокольниковым

15.03.2021, 20:50, Разное

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Юрий Колокольников играет человека из мира спорта, но сам к спорту равнодушен

Съемки в сериале “Крюк” для Юрия стали его первым кинопроектом, связанным с темой спорта. Как говорит сам артист:

Для меня работа в этом сериале — абсолютный парадокс, потому что я никогда не был связан, не интересовался спортом. Ну, мог, например, финал какого-нибудь чемпионата, если вдруг кто позовет, посмотреть, но в целом спорт меня, как процесс, почему-то никогда не увлекал. В то же время — это часть нашего социума, важная и большая, она связана с какими-то человеческими подвигами, судьбами, поэтому мне всегда казалось, что там кроется много всего интересного. Этот проект для меня эксперимент. При этом он не только про спорт, но и про все то, что вокруг спорта. Там много интриг, человеческих страстей.Крюк – это не только прозвище главного героя

Крюком хоккеисты называют нижнюю часть клюшки.

Сериал снимали в локациях, в которых раньше никогда не снимали

При создании сериала были задействованы разные локации, на которых до этого никогда не снимали профессиональное кино. Так, впервые на экране появится новый спортивный комплекс “Акватория “ЗИЛ”, парк “Зарядье”, “ВТБ Арена Парк”, а также культовые рестораны объединенной компании “Рестораны Раппопорта”.

Шоу “Осторожно, Собчак!” тоже сыграло свою роль

Сериал “Крюк” рассказывает о звездах хоккея, а ты не звезда, если на стал героем шоу Ксении Собчак. В сериале “Крюк” Ксения сыграла роль камео и берет интервью у одного из героев для своего шоу “Осторожно, Собчак!”.

На момент старта съемок ни один актер не стоял на коньках

Да, немногие актеры умеют стоять на коньках, но на то они и актеры, чтобы быстро учиться новому и к финальному “Стоп, снято!” все актеры, игравшие хоккеистов и задействованные в съемках на льду, уже почти профессионально катались на коньках.

Съемкам на помешала даже пандемия

Работа над сериалом началась в сентябре, пандемия еще была в своем разгаре. Но, благодаря строгому соблюдению всех требований санитарных норм, за время работы над проектом ни один участник съемочного процесса не заболел.

Профессиональные хоккеисты вдохновились сериалом “Крюк”

Целых пять хоккейных клубов оказали содействие при работе над проектом: “Динамо Москва”, “Авангард Омск”, “ПХК ЦСКА”, “ОХК Крылья Советов”, “СК Забей”. Консультации профессионалов позволили снять хоккейные сцены максимально профессионально и реалистично. Хоккейные эпизоды снимали не только на традиционные камеры, но и — впервые — с помощью скоростных дронов.