Эксперт оценил решение Зеленского открыть посольства Украины в Киеве

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15.03.2021, 20:46, Новости дня
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«Теперь посольства Украины в некоторых странах могут стать чисто виртуальными и ни на что не влияющими», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Руслан Бортник, комментируя указ президента Владимира Зеленского о переводе украинских послов на работу в формате онлайн из Киева.

«Наверное, эффективность онлайн-посольств будет ниже, чем традиционных, но в принципе такой подход вполне приемлем для страны», – считает директор Украинского института политики Руслан Бортник.

Он предполагает, что подобный способ организации дипломатической службы может стать ограничено популярным в крупных странах, «но вряд ли найдет применение в странах третьего-четвертого мира, где возникают проблемы с интернетом».

«При этом онлайн-дипломатия далеко не во всех случаях даст ожидаемый результат тем государствам, которые начнут ее практиковать. Конкретно для Украины нововведение, может быть, пойдет в плюс в одних странах, но в других сделает ее посольства чисто виртуальными и ни на что не влияющими», – считает собеседник.

«Кроме того, я не знаю, насколько это может соответствовать Женевской конвенции о дипломатических отношениях. И как, в таком случае, послам проводить традиционное вручение верительных грамот главам государств, где они работают?», – задается вопросом Бортник.

«Потому нынешний указ Зеленского вписан в основном в красивый информационный тренд. Еще один плюс – экономия государственных средств, что должно понравиться избирателям», – поясняет политолог.

«К тому же посольства Украины во многих странах элементарно пустуют. Туда до сих пор не назначены послы, – добавляет Бортник. – Потому мы видим некую попытку одновременно быть и продвинутыми, и деньги сэкономить».

Напомним, в понедельник президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который позволит создать в Киеве так называемые дистанционные посольства страны. Как поясняется, посольства будут физически находиться на территории Украины и обеспечивать присутствие страны в другом государстве дистанционно.

Как отметил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, нововведения о заграничных дипломатических учреждениях позволят Киеву «оптимизировать управление и сделать посольства более мобильными, эффективными и экономичными для налогоплательщиков».



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