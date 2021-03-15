Путину рассказали о разработке модели уникального университетского медицинского кластера

15.03.2021, 20:46, Новости дня

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Модель университетского медицинского кластера, создание которого позволит готовить медицинские кадры, а также развивать исследования в области медицины, проработали в университете «Сириус» совместно с ведущими российскими медорганизациями, сообщила президенту Владимиру Путину руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.

«По вашему поручению мы проработали с ведущими российскими медицинскими организациями и экспертами модель университетского медицинского кластера», – цитирует ТАСС Шмелеву.

Она уточнила, что в кластере экспертные организации, которые разрабатывают новые технологии, могут применить свои разработки вокруг университета в интересах каждого жителя и гостя федеральной территории. Также Шмелева отметила то, что такая работа экспертных организаций позволит в будущем начать готовить на базе «Сириуса» медицинских работников, а также развивать научные исследования в этой области.

В пресс-службе фонда пояснили, что развитием медицинского кластера будет заниматься руководитель Национального медико-хирургического центра имени Н. И. Пирогова Олег Карпов. «Это одна из лучших многопрофильных клиник, и опыт ее специалистов будет крайне полезен. В планах – строительство в Сириусе к 2022 году современного консультативно-диагностического центра для обслуживания жителей, в том числе и по ОМС», – добавили в фонде.

Кроме того, Шмелева на встрече с президентом заявила, что к концу 2022 года на базе центра «Сириус» будет построен концертный зал, передает РИА «Новости Недвижимость».

Как рассказала Шмелева, программа развития концертного зала уже обсуждается с ведущими деятелями искусства. Новая международная музыкальная площадка, отметила она, поможет реализовать возможности талантливых музыкантов, артистов из всех регионов России.

Президент поинтересовался, на сколько мест будет рассчитан зал и когда его построят.

«1200 мест в основном зале и 300 – это вторая сцена. Будет ещё литературно-художественная гостиная, будет художественная галерея. (Окончание строительства) – IV квартал 2022 года», – сообщила руководитель фонда «Талант и успех».

Она добавила, что концертный зал расположится возле главного входа на федеральную территорию – будет открывать «Сириус». Как сообщила Шмелева, на данный момент подходит к концу строительство шестого этажа объекта, уже сформирован художественно-экспертный совет.

Ранее Путин на встрече с руководителем фонда «Талант и успех» Шмелевой заявил, что образовательный кластер «Сириус» активно развивается и становится центром для подготовки талантливых детей и переподготовки преподавателей.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится с руководителем фонда «Талант и успех» Еленой Шмелевой и обсудит с ней развитие федеральной территории Сириус, где находится одноименный образовательный кластер. Представитель Кремля напомнил, что Сириус – это «проект, идея создания которого принадлежит лично президенту Путину». Пресс-секретарь главы государства добавил, что это также проект, который «был инициирован и развивается под неусыпным вниманием президента». Он «сейчас представляет собой уже весьма многогранное предприятие, столь необходимое для молодежи, для методик образования, для науки, для спорта, который сейчас уже фактически трансформировался в первую федеральную территорию» в России.

«Сириус» – первая в РФ федеральная территория, образованная в декабре 2020 года. Федеральная территория «Сириус» – новый вид публично-правового образования, экономически самостоятельный с собственным бюджетом и имуществом. Вопросы организации функционирования федеральной территории будут решаться в течение пятилетнего переходного периода. Полномочия председателя совета – органа публичной власти территории – могут прекращать досрочно в связи с утратой доверия президента РФ на основании его представления.