Мнение: Активность ИГИЛ в Ираке. Март 2021

15.03.2021, 20:38, Разное

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Активность ИГИЛ на территории Ирака к марту 2021-го года.

Серым помечены зоны, где наблюдается высокая активность ИГИЛ, постоянные атаки и нападения. По сути это зоны претерриториального контроля.

Черным отмечены зоны, находящиеся под контролем ИГИЛ. А это уже зоны прямого территориального контроля, где центральная власть фактически отсутствует.

Желтыми звездами помечены районы нападений на гражданских лиц.

Синими заездами помечены районы нападений на военных и полицию.

По различным данным, в террористическим бандподполье в Ираке находятся несколько тысяч боевиков ИГИЛ, которые после окончания битвы за Мосул и разгрома Таль-Афарского государства, на время затаились, но впоследствии стали все активнее нападать на иракские силы безопасности, шиитскую милицию, курдов из Пешмерги, опираясь на подпольные ячейки в сельской местности, где местное население осталось лояльным ИГИЛ или же находится в запуганном состоянии, боясь оказывать поддержку властям в их борьбе с ИГИЛ.

В целом, ситуация в Ираке идентично тому, что происходит в Восточной Сирии с постоянными нападениями боевиков и периодическими КТО к югу от Дейр-эз-Зора.

Халифат как квази-террористическое государство был уничтожен, как и его вооруженные силы, административные, а также открытые экономические структуры. Поэтому, когда говорят про победу над ИГИЛ в Сирии или Ираке, речь идет о победе над Халифатом. ИГИЛ, как террористическая группировка, которая смогла построить свой Халифат с блэк-джеком и гуриями, до сих пор не разгромлена. ИГИЛ как террористическая группировка продолжает свое существование и деятельность, что требует значительных усилий для проведения контртеррористических операций, дабы группировка снова не вернулась на стадию территориального контроля и вновь не начала строить "Исламское государство". Как и на Кавказе, купирование деятельности такой группировки требует в том числе системного и продолжительного отстрела ее членов, чем сейчас и занимаются в меру сил и возможностей сирийцы и иракцы при помощи Ирана и России.

В этом собственно одно из важнейших отличий ИГИЛ от прочих террористических группировок. При первой же возможности она стремиться к территориальному контролю и созданию квази-государственных структур на контролируемой территории, которая используется как плацдарм для расширения такого "государства". Что бывает, если закрыть на это глаза, можно наблюдать не только на уже классических примерах Сирии, Ливии и Ирака, но и на более свежих примерах Нигерии, Египта и Мозамбика.

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