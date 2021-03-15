“Грэмми 2021”. Запоминающиеся мужские образы музыкальной премии. Фото
15.03.2021, 20:36,
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В ночь на 15 марта в Лос-Анджелесе (США) состоялась 63-я церемония вручения музыкальной премии “Грэмми”, учрежденная Национальной академией искусства и науки звукозаписи. Издание “ГОРДОН” представляет обзор некоторых запоминающихся мужских образов.
Британский певец Гарри Стайлс, получивший награду за лучшее поп-исполнение, посетил церемонию в твидом клетчатом жакете от итальянского бренда Gucci, расклешенных брюках, дополнив образ ярким боа из искусственного меха.
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Брат американской певицы Билли Айлиш Брат Финнеас О’Коннелли появился на церемонии в розовом костюме с черными лампасами.
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Пуэрто-риканский певец Bad Bunny вышел на сцену за статуэткой в черном пальто, плиссированном платье и высоких ботинках на шнуровке. Образ артист дополнил вязанной шапкой с ушами.
Фото: ЕРА
“Грэмми” считается самой престижной музыкальной наградой в мире. Премия была учреждена Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний.
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