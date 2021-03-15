 

“Грэмми 2021”. Запоминающиеся мужские образы музыкальной премии. Фото

15.03.2021, 20:36, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В ночь на 15 марта в Лос-Анджелесе (США) состоялась 63-я церемония вручения музыкальной премии “Грэмми”, учрежденная Национальной академией искусства и науки звукозаписи. Издание “ГОРДОН” представляет обзор некоторых запоминающихся мужских образов. 

Британский певец Гарри Стайлс, получивший награду за лучшее поп-исполнение, посетил церемонию в твидом клетчатом жакете от итальянского бренда Gucci, расклешенных брюках, дополнив образ ярким боа из искусственного меха. 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Gucci Official (@gucci)

Брат американской певицы Билли Айлиш Брат Финнеас О’Коннелли появился на церемонии в розовом костюме с черными лампасами. 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от FINNEAS (@finneas)

Пуэрто-риканский певец Bad Bunny вышел на сцену за статуэткой в черном пальто, плиссированном платье и высоких ботинках на шнуровке. Образ артист дополнил вязанной шапкой с ушами.

Фото: ЕРА

“Грэмми” считается самой престижной музыкальной наградой в мире. Премия была учреждена Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.02 / Skoda приостановила поставки обновленной модели Octavia

05.07 / Победитель «космического» конкурса «Большой перемены» получит поездку на Байконур

21.11 / Россия решила пресекать проявления геополитической активности вокруг Карабаха

24.02 / Huawei назвал дату начала массового перехода на HarmonyOS

02.08 / Повторное заражение COVID-19 возможно не ранее, чем через год – врач-инфекционист

05.11 / В постановлении российского суда по жалобе Навального ни разу не упомянули его фамилию

04.10 / Roland Garros. Свитолина обыграла француженку Гарсия в 1/8 финала

17.08 / Украина вышла из соглашения с Россией о взаимном учреждении торгпредств

24.06 / Европе предсказали дефицит нефти

22.07 / Белый дом пригрозил Конгрессу США отказом Трампа подписывать оборонный бюджет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска